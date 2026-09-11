A Prefeitura de Jundiaí mantém o monitoramento em tempo real das condições meteorológicas diante da previsão de chuvas fortes para a noite desta sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12). Segundo a Defesa Civil, o acumulado pode ultrapassar 30 milímetros.

Nesta sexta-feira (11), uma reunião intersetorial foi realizada na Sala de Situação, sob coordenação do prefeito Gustavo Martinelli, com a participação de representantes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, Educação, Defesa Civil e Governo.

De acordo com o prefeito, a cidade conta com uma Força-Tarefa e um Grupo de Trabalho (GT) de Governança Climática para acompanhar situações de risco e agilizar a resposta do município diante de eventos extremos.