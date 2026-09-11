A Prefeitura de Jundiaí mantém o monitoramento em tempo real das condições meteorológicas diante da previsão de chuvas fortes para a noite desta sexta-feira (11) e a manhã de sábado (12). Segundo a Defesa Civil, o acumulado pode ultrapassar 30 milímetros.
Nesta sexta-feira (11), uma reunião intersetorial foi realizada na Sala de Situação, sob coordenação do prefeito Gustavo Martinelli, com a participação de representantes das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, Educação, Defesa Civil e Governo.
De acordo com o prefeito, a cidade conta com uma Força-Tarefa e um Grupo de Trabalho (GT) de Governança Climática para acompanhar situações de risco e agilizar a resposta do município diante de eventos extremos.
“Estamos monitorando em tempo real. Temos uma Força-Tarefa e um Grupo de Trabalho de Governança Climática, criados para monitorar as situações e responder rapidamente aos possíveis efeitos de chuvas ou períodos de estiagem”, afirmou Martinelli.
Chuva já provocou quedas de árvores
A chuva registrada entre a noite de quinta-feira (10) e a madrugada desta sexta-feira (11) provocou ocorrências em diferentes pontos de Jundiaí. Nas últimas 12 horas, os pluviômetros registraram 33,4 milímetros na região da Fazenda Grande, 29,2 milímetros na Roseira e 27,2 milímetros no Jardim Tamoio.
Apesar do volume de chuva, não foram registrados alagamentos em ruas e avenidas do município.
Também houve quedas de árvores e galhos na Avenida Nilo Tracci e na Rua Ônix, no Currupira, além de ocorrências na Rua Diamante, na Rodovia Azko Nobel e na Rua Antônio Ovídio Rodrigues. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Defesa Civil atuaram nos locais e as vias foram liberadas.
No Horto Florestal, um muro de um terreno particular cedeu. A Defesa Civil esteve no local e realizou a interdição parcial da área como medida preventiva. Não houve registro de deslizamentos ou desmoronamentos.
Defesa Civil reforça orientação aos moradores
O coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, afirmou que o monitoramento permanece durante todo o período de instabilidade e pediu que os moradores acompanhem somente informações divulgadas pelos canais oficiais.
A orientação é evitar o compartilhamento de conteúdos sem confirmação e não disseminar informações que possam gerar alarmismo. A Defesa Civil também ressalta que as condições climáticas podem variar entre diferentes regiões da cidade.
Em caso de emergência, os moradores podem acionar:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
- Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060
- Aplicativo: 153 Jundiaí
- Polícia Militar: 190
- SAMU: 192