A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de risco meteorológico para o período entre sexta-feira (11) e sábado (12). A previsão indica condições favoráveis à formação de tempestades em diferentes regiões do Estado, com possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. Um ciclone extratropical se formará no Sul do país e influenciará o tempo em todo o território paulista.

O período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado, quando as condições atmosféricas estarão mais favoráveis à formação e intensificação de tempestades.

As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para tempestades severas e fenômenos meteorológicos adversos. Nesses locais, existe possibilidade localizada de rajadas muito fortes, granizo de maior intensidade, microexplosões e, pontualmente, tornado em áreas isoladas.