A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de risco meteorológico para o período entre sexta-feira (11) e sábado (12). A previsão indica condições favoráveis à formação de tempestades em diferentes regiões do Estado, com possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. Um ciclone extratropical se formará no Sul do país e influenciará o tempo em todo o território paulista.
O período de maior atenção será entre a tarde e a noite de sexta-feira e a madrugada e manhã de sábado, quando as condições atmosféricas estarão mais favoráveis à formação e intensificação de tempestades.
As regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Registro e parte de Sorocaba concentram o maior potencial para tempestades severas e fenômenos meteorológicos adversos. Nesses locais, existe possibilidade localizada de rajadas muito fortes, granizo de maior intensidade, microexplosões e, pontualmente, tornado em áreas isoladas.
As cidades do norte do Estado, região Central, Capital, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Campinas e todo o Litoral Paulista também estão em alerta para chuvas volumosas e rajadas de vento. No Litoral, há risco de agitação marítima durante estes próximos dias.
“Temos um cenário de tempestades severas e, em pontos isolados, existe possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados. Por isso, montamos uma estrutura reforçada e nossa orientação é preventiva: durante a tempestade, a população deve procurar um local seguro e acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil”, orienta o Coronel Araujo Monteiro, Coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Estado reforça preparação para o período crítico
Como medida preventiva, a Defesa Civil realiza nesta quinta-feira (10), às 14h, uma reunião com todos os municípios paulistas e secretarias de Estado para apresentar o cenário meteorológico, os riscos envolvidos e as recomendações para atuação de cada órgão diante da possibilidade de tempestades severas.
A Defesa Civil também reforçou previamente os depósitos de logística humanitária e colocou suas equipes em prontidão, ampliando a capacidade de resposta e permitindo o rápido atendimento aos municípios caso ocorram eventos de maior gravidade.
Gabinete de Crise será instalado na sexta-feira
A partir das 14h de sexta-feira (11), a Defesa Civil instalará um Gabinete de Crise presencial no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que permanecerá em funcionamento até a tarde de sábado (12).
A estrutura reunirá representantes das instituições envolvidas no monitoramento e na resposta às emergências, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp, DER e concessionárias dos serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia.
O objetivo é integrar informações, acompanhar em tempo real a evolução do cenário e agilizar a tomada de decisões e a mobilização de recursos diante de eventuais ocorrências.
Monitoramento será contínuo
Durante todo o período, as equipes acompanharão a evolução das condições meteorológicas por meio de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície. A localização e a intensidade dos fenômenos severos dependerão da evolução das tempestades e poderão ser atualizadas ao longo do evento.
Orientações para eventos ao ar livre
Diante da possibilidade de rajadas de vento fortes, granizo e fenômenos severos localizados, a Defesa Civil recomenda que organizadores de eventos previstos para o período reavaliem as condições de segurança de palcos, tendas, coberturas, arquibancadas, estruturas de iluminação, painéis e demais instalações temporárias.
Também é recomendado que sejam estabelecidos previamente procedimentos para eventual interrupção das atividades, evacuação ordenada e direcionamento do público para locais seguros. Conforme a evolução das condições meteorológicas, devem ser consideradas alterações de horário, transferência para local protegido, adiamento ou suspensão preventiva do evento.
Orientações à população
Durante tempestades, a recomendação é:
- procurar abrigo em uma construção segura;
- evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas;
- afastar-se de coberturas, placas, fachadas e estruturas vulneráveis durante rajadas fortes;
- em caso de granizo, permanecer em local coberto e protegido, longe de janelas;
- não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas;
- acompanhar os alertas oficiais da Defesa Civil e seguir as orientações das autoridades locais.