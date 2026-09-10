A rede municipal de ensino de Jundiaí terá ampliação gradual da oferta de período integral a partir de 2027. A principal novidade será a chegada do atendimento à Educação Infantil II, etapa que corresponde à pré-escola e atende crianças dos Grupos 4 e 5, com idades de 4 e 5 anos.
Atualmente, o município já oferece período integral para crianças da creche e para estudantes do Ensino Fundamental. Com a mudança, a Secretaria Municipal de Educação (SME) pretende ampliar progressivamente o atendimento para outras faixas etárias, seguindo o planejamento da pasta e as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE).
A proposta é aumentar o tempo de permanência das crianças nas unidades escolares, possibilitando a realização de mais experiências pedagógicas ao longo do dia, com atividades voltadas à aprendizagem, convivência e desenvolvimento infantil.
As três primeiras unidades a oferecer o período integral para os Grupos 4 e 5 serão as EMEBs Odila Richter, no Bom Jardim; Rute Sirilo, no Terra Nova; e Luiz de Carvalho, no Jardim Esplanada.
Nas EMEBs Odila Richter e Rute Sirilo, o atendimento será realizado das 7h30 às 14h30. Já na EMEB Luiz de Carvalho, o período integral funcionará das 8h às 16h.
Reorganização da EMEB Luiz de Carvalho
Para receber as crianças dos Grupos 4 e 5 em período integral, a EMEB Luiz de Carvalho passará por uma reorganização no atendimento a partir de 2027.
Atualmente, a unidade atende crianças dos Grupos 1, 2 e 3, com idades entre 1 e 3 anos. A partir do próximo ano, a escola passará a atender os Grupos 4 e 5 em período integral.
Segundo o planejamento da SME, a mudança foi definida a partir de estudos e também considera uma demanda apresentada pelas famílias da região.
Atualmente, muitas crianças de 4 e 5 anos que vivem no Jardim Esplanada frequentam a EMEB José Leme do Prado. A oferta do período integral na EMEB Luiz de Carvalho foi apontada pela comunidade como uma alternativa mais próxima das residências das famílias.
Atendimento das crianças que já estudam na unidade
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a reorganização foi planejada para garantir que todas as crianças que já frequentam a EMEB Luiz de Carvalho continuem tendo atendimento na rede municipal em 2027.
As crianças que atualmente estão no Grupo 3 poderão permanecer na própria unidade no próximo ano, já no Grupo 4, caso a família opte pelo período integral e more nas proximidades da escola.
Para as famílias que optarem pelo período parcial, a criança terá vaga garantida em outra unidade da região, conforme o endereço de residência. Entre as opções estão as EMEBs Clotilde Copelli de Miranda, Iracy Ferreira Bueno e Amélia Lima Lopes.
Já as crianças que atualmente estão nos Grupos 1 e 2 serão encaminhadas para uma das creches da região, também de acordo com o endereço da família. As unidades indicadas são as EMEBs Prefeito Manoel Aníbal Marcondes, Clotilde Copelli de Miranda ou Amélia Lima Lopes.
A Prefeitura informa que, dessa forma, nenhuma criança ficará sem atendimento em razão da reorganização da unidade.
A ampliação do período integral na Educação Infantil será realizada de maneira gradual, de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Educação e as necessidades identificadas em cada região. A previsão é que novas unidades sejam incluídas nos próximos anos.