A rede municipal de ensino de Jundiaí terá ampliação gradual da oferta de período integral a partir de 2027. A principal novidade será a chegada do atendimento à Educação Infantil II, etapa que corresponde à pré-escola e atende crianças dos Grupos 4 e 5, com idades de 4 e 5 anos.

Atualmente, o município já oferece período integral para crianças da creche e para estudantes do Ensino Fundamental. Com a mudança, a Secretaria Municipal de Educação (SME) pretende ampliar progressivamente o atendimento para outras faixas etárias, seguindo o planejamento da pasta e as diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE).

A proposta é aumentar o tempo de permanência das crianças nas unidades escolares, possibilitando a realização de mais experiências pedagógicas ao longo do dia, com atividades voltadas à aprendizagem, convivência e desenvolvimento infantil.