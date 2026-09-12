Três homens foram presos pela Guarda Municipal após furtarem peças de carne e queijo de um supermercado em Jundiaí, na sexta-feira (11). Os produtos, avaliados em aproximadamente R$ 960, foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento.

Segundo informações da ocorrência, equipes do Apoio Tático e do Canil foram acionadas depois que o supermercado informou sobre o furto e relatou que os suspeitos haviam deixado o local em um veículo branco.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram o carro em frente ao estabelecimento, quando os três suspeitos estavam deixando o local. O veículo, um Chevrolet Onix branco alugado, foi abordado e, no interior, foram encontradas as mercadorias levadas do supermercado.