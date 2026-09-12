Um homem foi detido em flagrante após agredir a irmã menor de idade durante uma discussão familiar na tarde de sexta-feira (11), no bairro Santo Antônio, em Cabreúva. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de desentendimento entre irmãos.

No local, os policiais conversaram com a adolescente, que relatou ter sido agredida pelo irmão após uma discussão. Segundo o relato, ele teria desferido chutes contra a perna direita dela, além de um soco nas costas e apertões nos braços.

O irmão também foi ouvido pela equipe e afirmou que vinha enfrentando dificuldades para descansar devido aos barulhos provocados pela irmã e pelo cachorro. Conforme o relato, durante a discussão, ele perdeu o controle e deu um chute na perna da adolescente, reconhecendo a agressão.