Mais uma vez o jovem cantor Tom Archângelo, de 17 anos, avançou de fase no reality musical Canta Comigo Teen, da Record TV. Agora, o adolescente de Várzea Paulista vai representar a cidade na final da 6ª temporada do programa, que vai ao ar nesta quarta-feira (9), às 22h30, na Record TV.

Tom Archângelo iniciou a participação no programa televisivo na fase classificatória, exibida no dia 12 de agosto. Na ocasião, o cantor interpretou “Killing Me Softly with His Song”, de Charles Fox, Norman Gimbel e Lori Lieberman, eternizada na voz de Roberta Flack e posteriormente também interpretada pelo grupo Fugees. Na avaliação dos jurados, obteve 99 dos 100 votos.

Com o resultado, avançou para a semifinal, exibida no dia 26 de agosto. "Tive a oportunidade de apresentar duas músicas que representam bastante a minha identidade artística: 'A Morte do Vaqueiro', de Luiz Gonzaga, e 'Tudo', de Liniker. Depois dessa apresentação, consegui avançar para a grande final após um duelo polêmico", diz o jovem.