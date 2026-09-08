08 de setembro de 2026
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NA RECORD

TV: cantor de Várzea Paulista chega à final do Canta Comigo Teen

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Cantor Tom Archângelo, de 16 anos, representa Várzea Paulista em um dos maiores realities musicais da televisão brasileira
Cantor Tom Archângelo, de 16 anos, representa Várzea Paulista em um dos maiores realities musicais da televisão brasileira

Mais uma vez o jovem cantor Tom Archângelo, de 17 anos, avançou de fase no reality musical Canta Comigo Teen, da Record TV. Agora, o adolescente de Várzea Paulista vai representar a cidade na final da 6ª temporada do programa, que vai ao ar nesta quarta-feira (9), às 22h30, na Record TV.

Tom Archângelo iniciou a participação no programa televisivo na fase classificatória, exibida no dia 12 de agosto. Na ocasião, o cantor interpretou “Killing Me Softly with His Song”, de Charles Fox, Norman Gimbel e Lori Lieberman, eternizada na voz de Roberta Flack e posteriormente também interpretada pelo grupo Fugees. Na avaliação dos jurados, obteve 99 dos 100 votos.

Com o resultado, avançou para a semifinal, exibida no dia 26 de agosto. "Tive a oportunidade de apresentar duas músicas que representam bastante a minha identidade artística: 'A Morte do Vaqueiro', de Luiz Gonzaga, e 'Tudo', de Liniker. Depois dessa apresentação, consegui avançar para a grande final após um duelo polêmico", diz o jovem.

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"Toda essa experiência tem sido muito especial para mim. Desde a preparação, passando pela oportunidade de cantar para 100 jurados e viver cada etapa do programa, até chegar agora à final, tem sido uma experiência que vou levar para a minha vida e para a minha trajetória como artista", conta ele.

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