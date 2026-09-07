Jundiaí realiza hoje (7) o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, em celebração à Independência do Brasil. A programação começa às 9h, na Avenida Prefeito Luiz Latorre, no sentido bairro-Centro, e reunirá 58 instituições e grupos. A concentração dos participantes terá início às 8h, na região da Faculdade Anhanguera.

A abertura do desfile será feita por instituições militares e forças de segurança. Participam o 11º e o 49º Batalhões de Polícia Militar do Interior, o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, a Polícia Militar Ambiental, o 19º Grupamento de Bombeiros, a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Jundiaí e a Defesa Civil.

Depois das forças de segurança, será a vez das escolas municipais e particulares, entidades sociais, grupos escoteiros, instituições religiosas e projetos voltados à formação de crianças e jovens. A programação também contará com representantes de iniciativas ligadas à cultura, esporte e cidadania. O encerramento será feito por um bloco de veículos.