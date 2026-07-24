O cantor Tom Archângelo, de 16 anos, morador de Várzea Paulista, foi selecionado para participar da 6ª temporada do Canta Comigo Teen, da Record TV. Na quinta-feira (23), o jovem foi recebido pela Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, em um encontro que reuniu gestores da Cultura, familiares e representantes da administração municipal para celebrar a conquista.

A relação de Tom com a música começou ainda na infância, quando passou a cantar em corais de igreja. Já no 1º ano do Ensino Médio, recebeu o convite para integrar a banda da escola, experiência que marcou sua formação artística. Foi justamente um de seus professores quem o incentivou a se inscrever para o programa de televisão.

Posteriormente, o cantor ingressou na Musicarte, escola municipal de música de Várzea Paulista, onde participou do coral e aprofundou seus conhecimentos musicais. Recentemente, também integrou o espetáculo “Brasilidades e os Craques da Nossa SeleSOM”, promovido pela instituição.