O cantor Tom Archângelo, de 16 anos, morador de Várzea Paulista, foi selecionado para participar da 6ª temporada do Canta Comigo Teen, da Record TV. Na quinta-feira (23), o jovem foi recebido pela Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, em um encontro que reuniu gestores da Cultura, familiares e representantes da administração municipal para celebrar a conquista.
A relação de Tom com a música começou ainda na infância, quando passou a cantar em corais de igreja. Já no 1º ano do Ensino Médio, recebeu o convite para integrar a banda da escola, experiência que marcou sua formação artística. Foi justamente um de seus professores quem o incentivou a se inscrever para o programa de televisão.
Posteriormente, o cantor ingressou na Musicarte, escola municipal de música de Várzea Paulista, onde participou do coral e aprofundou seus conhecimentos musicais. Recentemente, também integrou o espetáculo “Brasilidades e os Craques da Nossa SeleSOM”, promovido pela instituição.
Além das apresentações, Tom também se dedica à composição. Ele é autor do álbum “Cão Negro”, que reúne dez músicas inéditas escritas por ele. Entre suas principais referências musicais estão artistas como Liniker e Djavan, que influenciam seu estilo e processo criativo.
Para o jovem, participar do programa representa a realização de um sonho e o reconhecimento de toda a trajetória construída ao lado de professores e da escola de música. “Vocês não sabem a alegria que foi viver essa experiência. Sou muito grato aos professores que passaram pela minha vida, à Débora Lupianhe e à Musicarte, que foi uma verdadeira escola para mim”, afirmou Tom.
Durante o encontro, o gestor da Unidade, Júlio Pardal, destacou o desenvolvimento de novos artistas. “Temos buscado recursos para novos instrumentos e equipamentos para a cultura. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais oportunidades para que talentos como o Tom possam se desenvolver e representar Várzea Paulista em grandes palcos”, ressaltou.
O gestor executivo da Unidade, William Paixão, também comemorou a participação do jovem no programa e destacou a importância dos projetos culturais do município na formação de novos talentos. “É motivo de muito orgulho ver um jovem que passou pelos projetos culturais da nossa cidade conquistar espaço em um programa de alcance nacional. Isso demonstra a importância de investir na cultura e incentivar os sonhos da nossa juventude”, afirmou.
O encontro também contou com a presença da diretora municipal de Cultura, Marli Petean, além de familiares do cantor.
Acompanhe
A 6ª temporada do Canta Comigo Teen estreou no dia 21 de julho de 2026 e vai ao ar às terças e quartas-feiras, às 22h30, na Record TV, sob o comando dos apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites.