O jovem Tom Archângelo, de Várzea Paulista disputará a semifinal do programa Canta Comigo Teen, da Record TV. Como noticiado pelo Jornal de Jundiaí, o jovem foi selecionado para participar da 6ª temporada da atração. No dia 12 de agosto de 2026, às 22h30, foi ao ar a oitava classificatória da temporada, na qual Tom estava. Na ocasião, o cantor conquistou 99 dos 100 jurados ao interpretar “Killing Me Softly with His Song”, de Charles Fox, Norman Gimbel e Lori Lieberman, eternizada na voz de Roberta Flack e posteriormente também interpretada pelo grupo Fugees.

“O resultado garantiu minha classificação e, atualmente, estou na semifinal do Canta Comigo Teen 6, que será exibida no dia 26 de agosto de 2026, às 22h30 — uma data ainda mais especial para mim, pois 26 de agosto também é o meu aniversário”, diz o jovem.

Trajetória

O jovem talento diz que, apesar da pouca idade, tem uma trajetória de superação. “Aos 16 anos, enfrentei situações de bullying na escola e encontrei na música uma forma de transformar esses sentimentos em arte. Comecei a escrever letras como uma maneira de colocar para fora aquilo que sentia e encontrei na música um caminho de expressão e superação.”