02 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Traficantes são cercados e um acaba preso em operação da GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Com ele, os guardas apreenderam dezenas de porções de drogas
Com ele, os guardas apreenderam dezenas de porções de drogas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (2), durante uma ação conjunta das equipes de Operações com Cães, Apoio Tático e Tático Motos da Guarda Municipal de Jundiaí. A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio e terminou com a apreensão de dezenas de porções de entorpecentes.

Os guardas realizavam patrulhamento em uma rua sem saída, conhecida por concentrar a venda de drogas, quando flagraram a presença de traficantes. Ao perceberem a aproximação das equipes, os criminosos fugiram por vielas e trilhas que cortam uma área de mata.

As equipes montaram um cerco que se estendeu até o Residencial Tupi, onde um dos suspeitos acabou sendo localizado e detido.

Com ele, os guardas apreenderam dezenas de porções de drogas de diferentes tipos, além de mais de R$ 300 em dinheiro, proveniente da venda dos entorpecentes.

O suspeito, que não possuía antecedentes criminais, foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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