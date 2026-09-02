Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (2), durante uma ação conjunta das equipes de Operações com Cães, Apoio Tático e Tático Motos da Guarda Municipal de Jundiaí. A ocorrência foi registrada no Jardim Tamoio e terminou com a apreensão de dezenas de porções de entorpecentes.

Os guardas realizavam patrulhamento em uma rua sem saída, conhecida por concentrar a venda de drogas, quando flagraram a presença de traficantes. Ao perceberem a aproximação das equipes, os criminosos fugiram por vielas e trilhas que cortam uma área de mata.

As equipes montaram um cerco que se estendeu até o Residencial Tupi, onde um dos suspeitos acabou sendo localizado e detido.