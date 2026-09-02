A CPFL Piratininga e a Prefeitura de Itupeva avançam com as ações do programa Arborização + Segura, iniciativa que busca reduzir riscos de acidentes envolvendo a rede elétrica e promover uma arborização urbana mais segura e adequada para a cidade. As atividades de retirada das árvores já foram iniciadas no município.

O programa prevê a substituição gradativa de árvores cujas copas interferem na rede de distribuição de energia, oferecendo risco de quedas, interrupções no fornecimento e acidentes. Para isso, foi realizado um mapeamento técnico prévio, que avaliou o conflito da vegetação com a rede elétrica, o potencial de danos e a necessidade de replantio de espécies adequadas ao ambiente urbano. A equipe técnica da Prefeitura de Itupeva avalia cada solicitação de substituição e, quando necessário, emite a autorização para a realização do serviço.

Nesta etapa, foram autorizadas para remoção 53 árvores que apresentam conflito com a infraestrutura urbana e a rede elétrica. Como medida de compensação ambiental, a CPFL Piratininga realizará o repasse de 265 mudas, na proporção de cinco mudas para cada árvore removida.