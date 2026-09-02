Um motociclista de 48 anos morreu no fim da noite desta terça-feira (1º) após um aparente acidente de trânsito na pista sentido leste da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, na altura do bairro Medeiros, em Jundiaí. O caso foi registrado como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil, que investigará as causas do acidente.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram socorristas do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia. No entanto, a vítima já estava morta.

O motociclista foi localizado caído na pista, próximo à motocicleta, que apresentava danos na parte dianteira. Ele usava capacete fechado e tinha graves ferimentos na região do rosto.