02 de setembro de 2026
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MOTOCICLISTA

Morte em rodovia de Jundiaí será investigada como suspeita

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um motociclista de 48 anos morreu no fim da noite desta terça-feira (1º) após um aparente acidente de trânsito na pista sentido leste da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, na altura do bairro Medeiros, em Jundiaí. O caso foi registrado como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil, que investigará as causas do acidente.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram socorristas do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia. No entanto, a vítima já estava morta.

O motociclista foi localizado caído na pista, próximo à motocicleta, que apresentava danos na parte dianteira. Ele usava capacete fechado e tinha graves ferimentos na região do rosto.

No momento do acidente chovia intensamente, e não havia testemunhas nem indícios da participação de outro veículo na ocorrência. Também não havia câmeras e a região era desprovida de iluminação.

Diante das circunstâncias, o caso foi registrado como morte suspeita e será apurado pela Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de praxe e posterior liberação à família para sepultamento.

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