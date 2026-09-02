O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou públicos nesta terça-feira os detalhes da investigação da Polícia Federal que desnuda a relação entre seu colega de corte Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material destrincha as negociações envolvendo o banqueiro e a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, que resultaram em contratos milionários. Algumas dessas tratativas tiveram a participação direta de Alexandre de Moraes, segundo relatório da PF. A mulher do ministro, Viviane de Moraes, tinha contrato com Vorcaro, que previa o pagamento de 36 parcelas mensais e sucessivas no valor líquido de R$ 3 milhões, totalizando assim R$ 108 milhões.

Orçamento de Louveira

A Câmara de Louveira aprovou, por unanimidade, na 14ª Sessão Ordinária, na noite de segunda-feira (31), a proposta do orçamento do Legislativo para 2027. O documento prevê R$ 35 milhões para o exercício. Os recursos serão destinados à manutenção das atividades da Casa, incluindo despesas com pessoal, serviços, materiais, tecnologia, equipamentos, auxílio-alimentação e custos administrativos. A previsão contempla serviços de terceiros, locação de mão de obra e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. A proposta integra a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que definirá as receitas e despesas do município.