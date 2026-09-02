O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornou públicos nesta terça-feira os detalhes da investigação da Polícia Federal que desnuda a relação entre seu colega de corte Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material destrincha as negociações envolvendo o banqueiro e a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, que resultaram em contratos milionários. Algumas dessas tratativas tiveram a participação direta de Alexandre de Moraes, segundo relatório da PF. A mulher do ministro, Viviane de Moraes, tinha contrato com Vorcaro, que previa o pagamento de 36 parcelas mensais e sucessivas no valor líquido de R$ 3 milhões, totalizando assim R$ 108 milhões.
Orçamento de Louveira
A Câmara de Louveira aprovou, por unanimidade, na 14ª Sessão Ordinária, na noite de segunda-feira (31), a proposta do orçamento do Legislativo para 2027. O documento prevê R$ 35 milhões para o exercício. Os recursos serão destinados à manutenção das atividades da Casa, incluindo despesas com pessoal, serviços, materiais, tecnologia, equipamentos, auxílio-alimentação e custos administrativos. A previsão contempla serviços de terceiros, locação de mão de obra e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. A proposta integra a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que definirá as receitas e despesas do município.
Fundo Eleitoral a mulheres
O PSDB de São Paulo decidiu destinar 50% dos R$ 3 milhões recebidos do Fundo Eleitoral para candidaturas femininas nas eleições de 2026. O percentual supera os 30% exigidos pela legislação e, segundo o partido, representa uma decisão inédita na legenda. O recurso será dividido entre 139 candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. São 63 candidatos a deputado federal, dos quais 20 mulheres, e 76 estaduais, com 26 mulheres. O presidente estadual, Paulo Serra, afirmou que a medida busca ampliar a participação feminina na política e fortalecer candidaturas competitivas.
Assédio no esporte
A Câmara de Jundiaí aprovou na sessão desta terça-feira, 1º de setembro, o Projeto de Lei nº 15.002/2025, do vereador Cristiano Lopes (PP), que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e psicológico no ambiente esportivo. A proposta estabelece diretrizes para coibir práticas abusivas e intimidações contra atletas, comissões e profissionais. Prevê ações educativas e canais de denúncia para garantir um ambiente mais saudável, seguro e respeitoso. A importância da medida está em proteger a saúde mental e a dignidade, assegurando que o esporte em Jundiaí seja espaço de formação, respeito, inclusão e bem-estar para todos que participam e competem no município. “Cobrar faz parte, assédio não”, concluiu o autor.
Saúde da mulher em foco
Elogiado por outros parlamentares, o Plenário aprovou nesta terça-feira, 1º de setembro, o Projeto de Lei nº 15.348/2026, da vereadora Mariana Janeiro (PT), que cria o Programa Municipal de Atenção Integral à Mulher na Perimenopausa, Menopausa e Pós-Menopausa. A iniciativa prevê acolhimento, orientação, acompanhamento em saúde e ações educativas sobre essa importante fase da vida. O texto recebeu emenda que amplia o atendimento para homens trans e pessoas trans masculinas que vivenciam o climatério. A proposta busca garantir cuidado humanizado, acesso à informação, quebra de tabus e mais qualidade de vida, com atendimento integral e respeitoso na rede municipal de saúde.