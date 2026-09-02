Na sétima rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí aborda a educação técnica e profissional, tema diretamente relacionado à geração de oportunidades e às demandas do mercado de trabalho regional.

Esta matéria reúne apenas as respostas que foram enviadas à reportagem até o prazo estabelecido. Os candidatos que não encaminharam resposta não foram incluídos.

A pergunta enviada para todos os candidatos foi a seguinte: