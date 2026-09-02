Na sétima rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí aborda a educação técnica e profissional, tema diretamente relacionado à geração de oportunidades e às demandas do mercado de trabalho regional.
Esta matéria reúne apenas as respostas que foram enviadas à reportagem até o prazo estabelecido. Os candidatos que não encaminharam resposta não foram incluídos.
A pergunta enviada para todos os candidatos foi a seguinte:
EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL - Empresas da região relatam dificuldade para encontrar trabalhadores qualificados, ao mesmo tempo em que jovens buscam oportunidades de entrada no mercado. Que proposta o senhor(a) defenderá para ampliar o ensino técnico e profissionalizante alinhado às necessidades da economia regional?
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
PADRE SILVIO ANDREI
Defendo e defenderei a ampliação do ensino técnico e profissionalizante, aproximando as escolas das empresas e das necessidades reais do mercado de trabalho. Como deputado federal, vou buscar recursos e parcerias para criar mais cursos, capacitar jovens e adultos e facilitar o primeiro emprego. Precisamos preparar nossa população para as novas oportunidades e fortalecer a economia da nossa região.
CRISTIANO LOPES
Já mostramos que dá para fazer: com o Jundiaí Empreendedora, aproximamos empresas e trabalhadores e ajudamos milhares de pessoas a conquistar emprego; também realizamos a Feira das Profissões, com 25 mil estudantes. Como deputado, vou defender a expansão do ensino técnico integrado às vocações da região, com parcerias entre escolas, Senai/Senac, Etecs, empresas e municípios.
JOÃO PAULO
Estudei no SENAI e comecei no chão de fábrica, por isso sei o valor da formação técnica. Vou defender mais vagas nas Etecs e Fatecs, cursos alinhados às empresas da região e maior integração entre Ensino Médio, Senai, Senac e setor produtivo. Precisamos identificar onde estão as vagas, quais profissionais faltam e oferecer formação que gere emprego de verdade.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Defendo, no Congresso Nacional, a ampliação do ensino médio integrado à formação técnica, preparando os jovens para uma profissão e para o mercado de trabalho. Vou trabalhar pela parceria entre escolas, instituições de ensino técnico, institutos federais e empresas, alinhando os cursos às vocações e às demandas de cada região. Com isso, ampliaremos as oportunidades para a juventude, qualificaremos a mão de obra, atrairemos investimentos e geraremos mais emprego e renda.
DANILO JOAN
Em Cajamar, investimos na qualificação dos nossos jovens com o Colégio do Futuro, salas de tecnologia de última geração, Univesp e a primeira faculdade gratuita custeada pelo município. Como deputado, quero ampliar esse modelo, criando parcerias com empresas e escolas técnicas para oferecer cursos alinhados às vagas de cada região, preparando nossos jovens para o primeiro emprego e gerando mão de obra qualificada.
DR. CABOCLO
A sociedade impõe ao jovem 4 atalhos de ascensão: jogador, artista, influenciador ou crime, desvalorizando o técnico. Por Parceria com Sistema S e empresas, levaremos CEOs à sala de aula para mentorar o aprendiz. Criaremos status ao técnico, valorizando seu trabalho nas redes, com 1º emprego e plano de carreira atrelado à continuidade de estudos na empresa, gerando orgulho, renda e protagonismo.
FAOUAZ TAHA
Uma das minhas prioridades será aproximar ainda mais a educação técnica das necessidades reais da economia regional. Defendo a ampliação de vagas em Etecs e Fatecs, com cursos alinhados aos setores que mais geram empregos na nossa região, além de entendermos novas vocações das nossas cidades, como para startups e empresas de inovação tecnológica.
ELLEN MARTINELLI
Defenderei a ampliação do ensino técnico e profissionalizante conectado às necessidades das empresas da nossa região. Como deputada federal, vou buscar recursos e parcerias para fortalecer escolas técnicas, cursos de qualificação e programas de primeiro emprego. Precisamos preparar nossos jovens para as oportunidades que já existem e, ao mesmo tempo, atender à demanda por mão de obra qualificada.
EDICARLOS VIEIRA
Fui aluno do curso técnico de Edificações da ETEC Vasco Venchiarutti e sei, na prática, como esse tipo de formação abre portas. Também lutei para trazer uma unidade do Instituto Federal para o Vetor Oeste e já promovemos diversas feiras de profissões para aproximar os jovens das oportunidades. Defendo ampliar cursos técnicos públicos e gratuitos, aproximar escolas e empresas e criar mais vagas de estágio e primeiro emprego.
FERNANDO PASQUALINO
O jovem daqui quer trabalhar, e a empresa daqui quer contratar, mas uma coisa não encontra a outra. Vou lutar em Brasília por mais cursos técnicos gratuitos na nossa região, feito pra formar gente pro emprego que já existe aqui do lado de casa. É futuro de verdade pro nosso jovem: primeiro emprego, renda própria e uma vida melhor, bem perto da família, sem precisar sair da região pra crescer.
PEDRO BIGARDI
Como prefeito de Jundiaí trouxe o Instituto Federal para a cidade que começou a funcionar com o curso Técnico em Comércio, atendendo a demanda dos setores produtivos da região. Também doei uma área para a construção do Campus Avançado no Vetor Oeste. Como Deputado Estadual vou trabalhar pela ampliação dos cursos técnicos existentes, como as Etecs e a Fatec, seguindo o perfil do mercado de trabalho.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Vou defender a ampliação do ensino técnico gratuito, apoiar as nossas Etecs e centros de formação, com cursos alinhados à economia regional, como Técnico em Enfermagem e áreas da aviação, logística e tecnologias da informação.Quero garantir inclusão de jovens de baixa renda e pessoas com deficiência, com acessibilidade, bolsas, estágios e apoio ao primeiro emprego.