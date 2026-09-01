01 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
O PROGRAMA SAIU CARO

Homem contrata prostituta on-line e sofre extorsão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Após escolher, ele entrou em contato com uma das supostas garotas
Após escolher, ele entrou em contato com uma das supostas garotas

Um homem de 21 anos, morador do Jardim Sales, em Jundiaí, procurou a polícia após ser vítima de um golpe de extorsão depois de tentar contratar uma garota de programa por meio de um site especializado. O caso foi registrado nesta segunda-feira (31) e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações, o rapaz acessou a plataforma e iniciou uma conversa, via WhatsApp, com uma mulher que se apresentava como profissional do sexo. Após combinar o programa, ele passou a receber mensagens de um número desconhecido.

O autor das mensagens afirmava saber da negociação e começou a fazer ameaças, exigindo pagamentos para que o suposto encontro não fosse divulgado.

Temendo que as ameaças fossem concretizadas, o jovem realizou três transferências via PIX, totalizando R$ 870.

Mesmo após receber o dinheiro, o criminoso continuou exigindo novos pagamentos. Ao perceber que a extorsão não teria fim, a vítima decidiu interromper o contato e registrar a ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará a autoria do golpe e tentará identificar os responsáveis pelas transferências bancárias.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários