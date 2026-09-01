Um homem de 21 anos, morador do Jardim Sales, em Jundiaí, procurou a polícia após ser vítima de um golpe de extorsão depois de tentar contratar uma garota de programa por meio de um site especializado. O caso foi registrado nesta segunda-feira (31) e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações, o rapaz acessou a plataforma e iniciou uma conversa, via WhatsApp, com uma mulher que se apresentava como profissional do sexo. Após combinar o programa, ele passou a receber mensagens de um número desconhecido.

O autor das mensagens afirmava saber da negociação e começou a fazer ameaças, exigindo pagamentos para que o suposto encontro não fosse divulgado.