Mesmo com a chuva da madrugada, Jundiaí ainda terá calor nesta segunda-feira (31), com máxima de 32°C, fechando agosto com calor. E também chuva, pois pode chover ainda à tarde e à noite hoje. Mas a "gangorra do tempo" continuará em setembro. Para esta semana, mais uma mudança brusca é esperada, com temperaturas mínimas abaixo de 10°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Defesa Civil de São Paulo alerta sobre a chegada de uma nova frente fria a São Paulo na noite de hoje, trazendo queda abrupta da temperatura. O avanço desse sistema favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com momentos de temporais que poderão ser acompanhados por descargas elétricas atmosféricas e, principalmente, por rajadas de vento de intensidade moderada até forte, além de queda de granizo em pontos isolados no estado.

A terça-feira (1º) deve começar com bastante chuva pela manhã e à tarde ainda poderá chover. Temperaturas já cairão um pouco, com mínima de 12°C e máxima de 26°C. Na quarta-feira (2) a mudança se acentua, com pancadas de chuva ao longo do dia e termômetros entre 8°C e 19°C. Na quinta (3), a chuva deve cessar, mas o frio será ainda mais intenso, com mínima de 7°C, mas máxima de 26°C. Nesta toada de elevação de temperatura, na sexta (4), a mínima será de 15°C e a máxima de 27°C.