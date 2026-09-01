O Conservatório de Tatuí preparou uma programação diversificada para o mês de setembro, com atrações para diferentes públicos de Tatuí e região. A agenda reúne apresentações musicais, espetáculos teatrais, sessões de cinema, recitais estudantis e atividades especiais ao longo de todo o mês.

Entre os destaques está a apresentação da violonista Gabriele Leite, ex-estudante da instituição, marcada para esta quinta-feira (3), às 20h, no Teatro Procópio Ferreira. A apresentação é gratuita e terá repertório baseado nos álbuns “Territórios” (2023) e “Gunûncho” (2025), além de obras que marcaram a trajetória da artista.

Gabriele foi a primeira violonista clássica a figurar entre os destaques da lista Forbes Under 30 e, em 2024, foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria Artista Revelação. No concerto, o público poderá conferir obras de compositores como Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Marcos Pereira e Lina Pires de Campos.