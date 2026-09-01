O Conservatório de Tatuí preparou uma programação diversificada para o mês de setembro, com atrações para diferentes públicos de Tatuí e região. A agenda reúne apresentações musicais, espetáculos teatrais, sessões de cinema, recitais estudantis e atividades especiais ao longo de todo o mês.
Entre os destaques está a apresentação da violonista Gabriele Leite, ex-estudante da instituição, marcada para esta quinta-feira (3), às 20h, no Teatro Procópio Ferreira. A apresentação é gratuita e terá repertório baseado nos álbuns “Territórios” (2023) e “Gunûncho” (2025), além de obras que marcaram a trajetória da artista.
Gabriele foi a primeira violonista clássica a figurar entre os destaques da lista Forbes Under 30 e, em 2024, foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria Artista Revelação. No concerto, o público poderá conferir obras de compositores como Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Marcos Pereira e Lina Pires de Campos.
A programação teve início nesta terça-feira (1º), às 19h, com o projeto Cine Bibi, que promove uma sessão especial relacionada ao Setembro Amarelo. O filme escolhido foi “Bicho de Sete Cabeças”, dirigido por Laís Bodanzky e protagonizado por Rodrigo Santoro. A sessão acontece no Teatro Procópio Ferreira, tem entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos.
A maior parte da programação tem entrada gratuita e classificação indicativa livre. Para os eventos realizados no Teatro Procópio Ferreira que necessitam de ingresso, a retirada pode ser feita antecipadamente pela plataforma INTI ou presencialmente na bilheteria do teatro, que funciona de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h.
Para as apresentações realizadas em outros espaços culturais do Conservatório de Tatuí, não é necessária a retirada de ingressos.
O Conservatório de Tatuí é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura.
Teatro, música e homenagens
Entre as atrações do mês também está o Tributo a Angela Ro Ro, no dia 13, domingo, às 20h, no Teatro Procópio Ferreira. O espetáculo é inspirado no álbum de estreia da cantora e reúne música ao vivo com elementos analógicos e digitais. A apresentação é gratuita e tem classificação livre.
Já nos dias 18 e 19 de setembro, a Cia. de Teatro do Conservatório de Tatuí estreia o espetáculo “Toda imagem conta outra história”. A montagem será apresentada às 20h na sexta-feira e às 19h no sábado, com entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos.
Coordenado pelo convidado Lubi Marques, o espetáculo foi construído a partir de fotografias feitas pelos próprios integrantes do elenco em diferentes espaços da cidade. As imagens serão projetadas no palco e utilizadas como parte da narrativa, criando uma relação entre memória, cidade, afeto e imaginação.
A produção também parte do contexto do bicentenário de Tatuí e propõe ao público uma reflexão sobre diferentes maneiras de observar e se relacionar com a cidade.
No dia 20 de setembro, às 14h, o Procópio Ferreira recebe a MADRE – Mostra de Arte Drag Experimental, que reúne diferentes linguagens e trajetórias da arte drag, com performances que passam pelo teatro, música, dança e outras manifestações culturais. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 para meia-entrada.
Grupos Artísticos Musicais
A programação de setembro também contará com apresentações dos Grupos Artísticos Musicais do Conservatório de Tatuí.
No dia 9, a Camerata de Violões se apresenta às 18h, no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga. No mesmo dia, às 20h, a Big Band ocupa o palco do Teatro Procópio Ferreira com repertório que transita pelo jazz tradicional, música instrumental contemporânea e outros estilos.
No dia 10, às 20h, será a vez do Grupo de Choro, que apresenta um repertório dedicado à pesquisa e valorização do gênero musical reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.
A Banda Sinfônica se apresenta no dia 16, às 20h, com participação do regente convidado Dario Sotelo e do saxofonista Rafael Migliani como solista.
No dia 17, às 20h, a Jazz Combo apresenta seu repertório de música instrumental brasileira. Já no dia 23, às 20h, o Grupo de Música Raiz leva ao palco uma pesquisa voltada a ritmos e linguagens de diferentes regiões do país.
No dia 24, também às 20h, o Grupo de Percussão realiza apresentação com obras eruditas e populares. O conjunto completou 50 anos de trajetória em 2025.
A programação dos grupos também ultrapassa os limites de Tatuí. Nos dias 26 e 27, haverá concertos itinerantes em São Pedro, São Paulo e Indaiatuba, com apresentações da Big Band, Coro e Jazz Combo.
Para fechar o mês, a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí se apresenta no Teatro Procópio Ferreira, sob coordenação e regência de Emmanuele Baldini. O grupo reúne cerca de 60 integrantes e tem como foco a formação prática em repertório sinfônico.
Recitais estudantis e roda de choro
Os estudantes do Conservatório também participam da programação com diversos recitais ao longo do mês, envolvendo instrumentos de cordas, sopros, canto lírico, acordeão, violão e outras formações.
Entre os destaques está o recital “Brasilidades: Violão e Canto Lírico”, no dia 17, às 14h, com obras de diferentes compositores brasileiros. No dia 30, às 20h, os estudantes de acordeão apresentam o “Acordeão em Cena”, com repertório desenvolvido durante o semestre.
Encerrando a programação de setembro, no dia 29, às 17h, a Cantina Clave de Sol recebe mais uma edição da Roda de Choro do Conservatório de Tatuí. A convidada desta edição é a percussionista Nathalie Magalhães, que desenvolve pesquisas voltadas à aproximação entre diferentes tradições da cultura popular brasileira.