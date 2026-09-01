Uma moradora de Itatiba, de 77 anos, foi vítima do golpe do falso advogado e teve um prejuízo superior a R$ 32 mil. Além de perder todo o dinheiro que mantinha na conta bancária, os criminosos ainda utilizaram o limite do cheque especial e realizaram outras movimentações em seu nome. O caso foi registrado nesta terça-feira (1º) e será investigado pela Polícia Civil. É a segunda vez que a idosa é alvo de um golpe neste ano.
À polícia, a vítima relatou que, no último dia 26, por volta das 20 h, recebeu mensagens por WhatsApp de uma pessoa que se identificou como sendo sua advogada. O contato informava supostas atualizações sobre um processo judicial em andamento.
Convencida de que conversava com a profissional que a representa, a idosa seguiu as orientações recebidas, realizou o reconhecimento facial solicitado e acessou os links enviados pelo golpista.
A fraude só foi descoberta três dias depois, quando a verdadeira advogada entrou em contato para tratar do mesmo processo. Desconfiada, a aposentada procurou sua agência bancária e constatou que todo o saldo disponível em sua conta, no valor de R$ 25.320,82, havia sido retirado.
Além disso, os criminosos utilizaram aproximadamente R$ 7 mil do limite do cheque especial e realizaram outras operações financeiras, elevando o prejuízo para mais de R$ 32 mil.
Durante o registro da ocorrência, a vítima informou que já havia sofrido outro golpe ao longo deste ano.
O caso foi encaminhado para investigação da Polícia Civil, que tentará identificar os responsáveis pela fraude.