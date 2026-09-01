Uma moradora de Itatiba, de 77 anos, foi vítima do golpe do falso advogado e teve um prejuízo superior a R$ 32 mil. Além de perder todo o dinheiro que mantinha na conta bancária, os criminosos ainda utilizaram o limite do cheque especial e realizaram outras movimentações em seu nome. O caso foi registrado nesta terça-feira (1º) e será investigado pela Polícia Civil. É a segunda vez que a idosa é alvo de um golpe neste ano.

À polícia, a vítima relatou que, no último dia 26, por volta das 20 h, recebeu mensagens por WhatsApp de uma pessoa que se identificou como sendo sua advogada. O contato informava supostas atualizações sobre um processo judicial em andamento.

Convencida de que conversava com a profissional que a representa, a idosa seguiu as orientações recebidas, realizou o reconhecimento facial solicitado e acessou os links enviados pelo golpista.