A investigação da Polícia Federal (PF) sobre o Banco Master identificou, segundo os documentos analisados, indícios de que o ministro Alexandre de Moraes teria participado diretamente das negociações envolvendo um contrato entre o banco e o escritório Barci de Moraes, ligado à família do magistrado.

De acordo com a PF, a análise dos metadados de uma das minutas do contrato mostrou que a última modificação do arquivo havia sido realizada pelo usuário identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.

Dias depois, uma versão final do documento foi encaminhada ao banqueiro Daniel Vorcaro por Viviane de Moraes. Novamente, os investigadores encontraram nos metadados do arquivo uma possível ligação com o ministro. O documento, enviado em 17 de janeiro de 2024, havia sido modificado pela última vez pelo usuário “Ministro Alexandre de Moraes” em 15 de janeiro, às 23h04.