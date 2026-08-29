Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma abordagem realizada por uma equipe de Apoio Tático da Polícia Militar, no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Segundo informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região, próximo a um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram um veículo Citroën C3 branco, com os vidros totalmente escurecidos, trafegando no sentido contrário ao da viatura.

Ainda de acordo com a equipe, ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou, levantando suspeita de uma possível tentativa de evitar a abordagem. Os policiais realizaram o retorno e conseguiram acompanhar e abordar o veículo.