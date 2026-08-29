29 de agosto de 2026
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PRISÃO EM JUNDIAÍ

Homem é preso com quase R$ 5 mil em dinheiro e drogas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma abordagem realizada por uma equipe de Apoio Tático da Polícia Militar, no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí.
Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma abordagem realizada por uma equipe de Apoio Tático da Polícia Militar, no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma abordagem realizada por uma equipe de Apoio Tático da Polícia Militar, no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí.

Segundo informações da ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região, próximo a um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes, quando avistaram um veículo Citroën C3 branco, com os vidros totalmente escurecidos, trafegando no sentido contrário ao da viatura.

Ainda de acordo com a equipe, ao perceber a aproximação da viatura, o motorista acelerou, levantando suspeita de uma possível tentativa de evitar a abordagem. Os policiais realizaram o retorno e conseguiram acompanhar e abordar o veículo.

Durante a revista pessoal, foram encontrados R$ 4.632 em dinheiro vivo com o suspeito. Na busca pelo veículo, os policiais também localizaram uma quantidade de entorpecentes já fracionados.

Questionado sobre o dinheiro, o homem afirmou que trabalha como comerciante e que a quantia seria proveniente de seu comércio. Sobre as drogas, segundo o registro policial, ele preferiu permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo, o dinheiro e os entorpecentes foram encaminhados, juntamente com o suspeito, à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

A investigação deverá apurar a origem do dinheiro e a possível relação dos entorpecentes com a prática de tráfico.

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