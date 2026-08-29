29 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Motoboy do tráfico tenta fugir da PM, mas acaba preso

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação JJ
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 430 pinos da droga, com peso total superior a 1,4 quilo de cocaína.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 430 pinos da droga, com peso total superior a 1,4 quilo de cocaína.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (28), no Jardim Pacaembu, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir de motocicleta ao perceber a aproximação de uma equipe do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I), mas acabou detido em uma rua sem saída.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Rua João Mendes de Almeida. De acordo com os policiais, o motociclista apresentou atitude suspeita e, ao notar a presença da viatura, mudou repentinamente o sentido da direção e fugiu em alta velocidade.

A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu alcançar o suspeito depois que ele entrou em uma rua sem saída. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma grande quantidade de cocaína que estava em poder do homem.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 430 pinos da droga, com peso total superior a 1,4 quilo de cocaína.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ação resultou na retirada de quase um quilo e meio de cocaína de circulação e faz parte do trabalho de patrulhamento ostensivo e combate ao tráfico de drogas realizado pela Polícia Militar no município.

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