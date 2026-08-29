Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (28), no Jardim Pacaembu, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, ele tentou fugir de motocicleta ao perceber a aproximação de uma equipe do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I), mas acabou detido em uma rua sem saída.

A ocorrência teve início durante patrulhamento pela Rua João Mendes de Almeida. De acordo com os policiais, o motociclista apresentou atitude suspeita e, ao notar a presença da viatura, mudou repentinamente o sentido da direção e fugiu em alta velocidade.

A equipe iniciou o acompanhamento e conseguiu alcançar o suspeito depois que ele entrou em uma rua sem saída. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma grande quantidade de cocaína que estava em poder do homem.