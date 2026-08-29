Um homem foi preso após uma ocorrência de violência doméstica e quebra de medida protetiva na noite de sexta-feira (28), em Jundiaí. O caso aconteceu em uma residência na Rua Ibiporã e envolveu agressões entre um casal. Três crianças que vivem no imóvel teriam presenciado a discussão.

Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, o homem afirmou que agiu em defesa após a companheira supostamente tentar atacá-lo com uma faca. Ele declarou aos policiais que a empurrou e desferiu um soco em seu rosto durante o conflito.

A mulher apresentou uma versão diferente. Conforme relatado à equipe, o homem teria retornado à residência após sair para consumir bebida alcoólica e, durante a discussão, a empurrou e a atingiu no rosto. Ela também informou que o companheiro fazia uso de medicamento controlado.