Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (29), na Vila Ana, em Jundiaí. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 9,588 quilos de entorpecentes, entre K2, ICE e maconha. Uma mulher também foi conduzida ao plantão policial, ouvida e liberada.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática após uma denúncia apontar que um homem estaria armazenando drogas em uma residência na Rua Capitão Taurino José de Araújo. No endereço, os policiais avistaram um indivíduo que tentou entrar rapidamente em um imóvel ao perceber a presença das viaturas.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem, que informou aos policiais que se chamava Bruno. Em uma pochete, foram localizados R$ 80. Questionado sobre a denúncia, ele teria admitido que mantinha drogas armazenadas em sua residência, onde os policiais realizaram buscas.