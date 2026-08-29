Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (29), em Jundiaí, após uma discussão com a companheira que, segundo o relato da vítima, terminou em agressão física. O caso ocorreu em uma residência na Rua Joaquim Gonçalves Neto e foi atendido pela Polícia Militar como violência doméstica.

De acordo com a vítima, o desentendimento começou após o homem fazer acusações relacionadas a uma suposta traição. Durante a discussão, ele teria tentado pegar o celular dela, além de mordê-la e rasgar suas roupas. Uma vizinha acionou a PM após ouvir gritos vindos da residência.

As equipes foram ao endereço e fizeram contato com o casal. Questionado pelos policiais, o homem confirmou que havia discutido com a companheira e afirmou que o motivo teria sido uma suspeita de traição. Diante dos relatos, os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial para o registro da ocorrência.