Uma mulher ficou ferida durante uma ocorrência de tentativa de feminicídio na madrugada deste sábado (29), na Vila Maringá, em Jundiaí. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar com um corte grave na mão esquerda e perda significativa de sangue. Ela recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada ao Hospital São Vicente.

A equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 2h05 para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Mário João Bampa. No endereço, a mulher informou aos policiais que o suspeito permanecia dentro da residência. Diante da situação, foi solicitado apoio de outras equipes para a abordagem.

Com a chegada do reforço, os policiais determinaram que o homem deixasse o imóvel. Segundo a PM, ele obedeceu às ordens e saiu da residência sem oferecer resistência. O suspeito foi algemado e colocado no compartimento de presos da viatura.