Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (26), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí. Segundo a corporação, ele não havia retornado ao sistema prisional após ser beneficiado com uma saída temporária.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Rua Vera Cruz. Ao perceber a aproximação das motocicletas policiais, o homem fugiu a pé e entrou em uma viela na Rua das Flores. Após diligências, os policiais o localizaram no interior de uma residência.

Durante a abordagem, uma consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de um mandado de prisão contra o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. As informações também apontaram que ele deveria ter retornado ao sistema prisional após o período de saída temporária.