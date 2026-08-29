29 de agosto de 2026
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PM captura procurado por tráfico em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (26), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí. Segundo a corporação, ele não havia retornado ao sistema prisional após ser beneficiado com uma saída temporária.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento pela Rua Vera Cruz. Ao perceber a aproximação das motocicletas policiais, o homem fugiu a pé e entrou em uma viela na Rua das Flores. Após diligências, os policiais o localizaram no interior de uma residência.

Durante a abordagem, uma consulta aos sistemas policiais confirmou a existência de um mandado de prisão contra o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. As informações também apontaram que ele deveria ter retornado ao sistema prisional após o período de saída temporária.

Ainda conforme a Polícia Militar, o homem possui antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo. Com a confirmação da situação judicial, ele recebeu voz de prisão e foi levado ao plantão policial.

Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi atendido por uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas da 1ª Companhia do 49º BPM/I.

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