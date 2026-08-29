Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (27), na Vila Nambi, em Jundiaí. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu mais de 140 porções de diferentes tipos de entorpecentes que estavam escondidas sob o para-choque de um veículo estacionado em via pública.

A ação teve início após uma denúncia recebida pelo COPOM informar que um indivíduo estaria utilizando o automóvel para esconder drogas destinadas à comercialização. No local indicado, os policiais localizaram o veículo com as características informadas e, nas proximidades, encontraram um homem que correspondia à descrição apresentada.

Durante a abordagem, foram encontradas com o suspeito uma porção de substância semelhante à cocaína, R$ 26 em dinheiro e um telefone celular. As buscas prosseguiram no veículo indicado pela denúncia, onde os policiais localizaram os entorpecentes escondidos sob o para-choque.