Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (27), na Vila Nambi, em Jundiaí. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu mais de 140 porções de diferentes tipos de entorpecentes que estavam escondidas sob o para-choque de um veículo estacionado em via pública.
A ação teve início após uma denúncia recebida pelo COPOM informar que um indivíduo estaria utilizando o automóvel para esconder drogas destinadas à comercialização. No local indicado, os policiais localizaram o veículo com as características informadas e, nas proximidades, encontraram um homem que correspondia à descrição apresentada.
Durante a abordagem, foram encontradas com o suspeito uma porção de substância semelhante à cocaína, R$ 26 em dinheiro e um telefone celular. As buscas prosseguiram no veículo indicado pela denúncia, onde os policiais localizaram os entorpecentes escondidos sob o para-choque.
Ao todo, foram apreendidas 76 porções de cocaína, 53 de crack, dez de K2, três de maconha e sete de haxixe. As drogas estavam fracionadas e embaladas individualmente. A consulta aos sistemas policiais também apontou antecedente criminal do homem pelo crime de tráfico de drogas.
Diante da ocorrência, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial. O caso foi registrado e ele permaneceu à disposição da Justiça.