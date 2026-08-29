Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (28), suspeitos de aplicar um golpe contra uma mulher idosa e utilizar o cartão bancário da vítima para realizar compras em um supermercado. A dupla também tentou fugir após ser localizada pela polícia. O caso terminou com o reconhecimento dos suspeitos pela vítima e a apreensão de produtos e outros materiais.
A ocorrência teve início após equipes policiais receberem informações sobre um veículo suspeito, cujos ocupantes estariam em uma farmácia perguntando sobre canetas emagrecedoras. Diante de ocorrências recentes com características semelhantes na região, o automóvel passou a ser procurado. Ao ser localizado, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga.
O acompanhamento terminou em uma rotatória de acesso rodoviário, onde o veículo colidiu e foi abandonado pelos ocupantes. Durante as buscas, os dois suspeitos foram localizados em uma área de mata. Dentro do automóvel, foram encontrados diversos produtos, entre carnes, bebidas e outros itens, além de dinheiro, um comprovante de compra no valor de R$ 3.437,44 e uma máquina de cartão.
A polícia apurou que as mercadorias haviam sido compradas pouco antes em um supermercado. Imagens do sistema de monitoramento confirmaram a presença dos dois homens no estabelecimento. Já na delegacia, uma idosa relatou ter sido vítima de um golpe e informou que havia sido abordada por pessoas que alegaram existir um problema em seu veículo.
Segundo o relato, um dos envolvidos se passou por mecânico e pediu o cartão bancário da vítima para realizar um pagamento em uma máquina. Após alegarem problemas na operação, os suspeitos deixaram o local levando o cartão e o telefone celular. A vítima descobriu posteriormente uma compra no valor de R$ 3.437,44, quantia idêntica à registrada no comprovante apreendido. Ela reconheceu um dos suspeitos e a máquina utilizada no golpe, e os dois foram presos por estelionato contra pessoa idosa, em concurso de agentes.