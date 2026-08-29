Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (28), suspeitos de aplicar um golpe contra uma mulher idosa e utilizar o cartão bancário da vítima para realizar compras em um supermercado. A dupla também tentou fugir após ser localizada pela polícia. O caso terminou com o reconhecimento dos suspeitos pela vítima e a apreensão de produtos e outros materiais.

A ocorrência teve início após equipes policiais receberem informações sobre um veículo suspeito, cujos ocupantes estariam em uma farmácia perguntando sobre canetas emagrecedoras. Diante de ocorrências recentes com características semelhantes na região, o automóvel passou a ser procurado. Ao ser localizado, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga.

O acompanhamento terminou em uma rotatória de acesso rodoviário, onde o veículo colidiu e foi abandonado pelos ocupantes. Durante as buscas, os dois suspeitos foram localizados em uma área de mata. Dentro do automóvel, foram encontrados diversos produtos, entre carnes, bebidas e outros itens, além de dinheiro, um comprovante de compra no valor de R$ 3.437,44 e uma máquina de cartão.