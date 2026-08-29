A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí prepara a edição de 2026 dos Jogos +60, voltados à participação de pessoas com 60 anos ou mais. A programação e as demais informações sobre o evento deverão ser divulgadas posteriormente.

A iniciativa reúne atividades esportivas e busca promover a convivência entre os participantes. Os Jogos +60 também integram as ações do município voltadas à prática esportiva e à participação da população idosa.

Na edição de 2025, o evento reuniu 249 participantes em 16 modalidades. Os números mostram a dimensão da competição e servem como referência para a realização da próxima edição.