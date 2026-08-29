A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Jundiaí prepara a edição de 2026 dos Jogos +60, voltados à participação de pessoas com 60 anos ou mais. A programação e as demais informações sobre o evento deverão ser divulgadas posteriormente.
A iniciativa reúne atividades esportivas e busca promover a convivência entre os participantes. Os Jogos +60 também integram as ações do município voltadas à prática esportiva e à participação da população idosa.
Na edição de 2025, o evento reuniu 249 participantes em 16 modalidades. Os números mostram a dimensão da competição e servem como referência para a realização da próxima edição.
Segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os Jogos +60 retornarão em 2026 com novas atividades e momentos de integração. A página oficial do evento será atualizada com informações sobre inscrições, modalidades, datas e programação.
A competição é uma das iniciativas esportivas do município destinadas ao público com mais de 60 anos. Além das disputas, o evento busca estimular a prática de atividades e ampliar os espaços de convivência entre os participantes.