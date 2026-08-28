28 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Acidente entre moto e carreta deixa morto e ferido em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação ArteSP
A Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias da colisão. O corpo da vítima foi removido pelo serviço funerário no fim da noite.
A Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias da colisão. O corpo da vítima foi removido pelo serviço funerário no fim da noite.

Uma pessoa morreu e outra ficou levemente ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na noite de quinta-feira (27), no quilômetro 66 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí (SP).

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a motocicleta seguia no sentido leste, pela faixa da direita, quando o caminhoneiro teria reduzido bruscamente a velocidade ao tentar realizar uma conversão para acessar uma alça da rodovia.

A manobra teria fechado a trajetória da motocicleta, provocando a colisão. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A outra sofreu ferimentos leves.

O motorista da carreta não ficou ferido e parou o veículo aproximadamente 50 metros à frente, na via marginal.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias da colisão. O corpo da vítima foi removido pelo serviço funerário no fim da noite.

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