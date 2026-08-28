A Casa do Artesão de Itupeva terá uma programação de cursos gratuitos de artesanato entre setembro e dezembro de 2026. As capacitações têm como objetivo ensinar novas técnicas, estimular a criatividade e ampliar as possibilidades de geração de renda por meio do artesanato.

Os cursos são promovidos pelo Sindicato Rural de Jundiaí Patronal, em parceria com o Senar-SP e o Sebrae-SP, com apoio da Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente.

Durante as formações, os participantes aprenderão diferentes técnicas e terão contato com diversos materiais para a produção de peças utilitárias e decorativas. Os cursos são gratuitos e contam com certificação do Senar-SP.