A Casa do Artesão de Itupeva terá uma programação de cursos gratuitos de artesanato entre setembro e dezembro de 2026. As capacitações têm como objetivo ensinar novas técnicas, estimular a criatividade e ampliar as possibilidades de geração de renda por meio do artesanato.
Os cursos são promovidos pelo Sindicato Rural de Jundiaí Patronal, em parceria com o Senar-SP e o Sebrae-SP, com apoio da Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente.
Durante as formações, os participantes aprenderão diferentes técnicas e terão contato com diversos materiais para a produção de peças utilitárias e decorativas. Os cursos são gratuitos e contam com certificação do Senar-SP.
Inscrições
As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na Casa do Artesão de Itupeva – Villa Turística, localizada na Via Estevão Poli, 2029.
O atendimento acontece de quarta a sábado, das 9h às 17h. É necessário apresentar documento de identificação e ter idade mínima de 16 anos. As vagas são limitadas.
Confira a programação
- Artesanato com Cabaça – Utilitários e Decorativos: de 8 a 11 de setembro;
- Artesanato com Madeira Maciça Reciclável – Utilitários e Decorativos: de 13 a 16 de outubro;
- Artesanato em Palha de Milho – Utilitários: de 26 a 30 de outubro;
- Artesanato em Couro – Utilitários e Decorativos: de 23 a 26 de novembro;
- Artesanato com Folhas – Decorativos: de 1º a 4 de dezembro.
A iniciativa busca incentivar a qualificação dos moradores e fortalecer o artesanato como alternativa de geração de renda no município.