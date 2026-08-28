A UBS São Camilo, em Jundiaí, recebe neste sábado (29) uma ação do programa “Saúde em Dia”, promovida pela Prefeitura. O atendimento será realizado das 8h às 12h, com oferta de 45 consultas com médico ortopedista.

Durante a avaliação, os pacientes que tiverem indicação médica também poderão realizar ultrassom de articulação no próprio local, facilitando a continuidade do atendimento e agilizando o diagnóstico.

A ação faz parte da segunda etapa do programa “Saúde em Dia”, que busca descentralizar os mutirões realizados tradicionalmente no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), no último sábado de cada mês.