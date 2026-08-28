A UBS São Camilo, em Jundiaí, recebe neste sábado (29) uma ação do programa “Saúde em Dia”, promovida pela Prefeitura. O atendimento será realizado das 8h às 12h, com oferta de 45 consultas com médico ortopedista.
Durante a avaliação, os pacientes que tiverem indicação médica também poderão realizar ultrassom de articulação no próprio local, facilitando a continuidade do atendimento e agilizando o diagnóstico.
A ação faz parte da segunda etapa do programa “Saúde em Dia”, que busca descentralizar os mutirões realizados tradicionalmente no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), no último sábado de cada mês.
A proposta é levar os atendimentos especializados para diferentes regiões da cidade, aproximando os serviços de saúde dos moradores, reduzindo a necessidade de deslocamentos e ampliando o acesso a procedimentos especializados.
A ortopedia está entre as especialidades com maior demanda na rede pública. Segundo a Prefeitura, o município vem adotando medidas para ampliar o acesso e dar mais agilidade aos atendimentos, incluindo ações voltadas às filas da rede municipal e articulação com o Governo do Estado para discutir a ampliação da oferta de consultas e procedimentos especializados.
Com a realização do ultrassom de articulação no próprio local, quando houver indicação médica, a iniciativa também busca agilizar a continuidade do cuidado durante a ação.