A NSX Brasil, empresa responsável pela Betnacional, é um dos principais alvos de uma operação realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) na manhã desta sexta-feira (28). A ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Segundo as investigações, o grupo empresarial teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.
As apurações apontam que possíveis irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido antes e depois da regulamentação das apostas de quota fixa, conhecidas como bets, no Brasil.
Empresa em Curaçao
De acordo com o MPF, os investigados teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao com o objetivo de simular que as operações da plataforma eram realizadas fora do Brasil antes da regulamentação do setor.
As investigações indicam, porém, que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam responsáveis pela operação da plataforma em território nacional.
O MPF também identificou indícios de estruturas financeiras utilizadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior. Parte desses valores teria retornado ao país por meio de pagamentos relacionados à suposta prestação de serviços, mecanismo que poderia ter sido utilizado para justificar a entrada dos recursos.
Uso de fintechs
Outro ponto investigado é o possível uso de contas mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento da circulação do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais.
Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar no mercado de apostas a partir de 2025, os investigadores apontam indícios de que a exploração da atividade já ocorria anteriormente no Brasil, sem autorização e sem o recolhimento dos tributos correspondentes.
Após a entrada em vigor do novo marco regulatório das apostas de quota fixa, estruturas que já eram utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para, segundo as suspeitas, continuar possibilitando práticas de sonegação fiscal.
Entre os fatos investigados está ainda a possível declaração de despesas fictícias ao Fisco, que poderiam ter contribuído para uma redução indevida dos tributos devidos a partir do ano-calendário de 2025.
A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, com apoio da Receita Federal.
O que diz a empresa
Em nota, a NSX Brasil confirmou que recebeu, na manhã desta sexta-feira (28), uma diligência da Receita Federal em seu escritório, em Recife, relacionada à investigação conduzida pelo MPF.
A empresa afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos e, por isso, não pode se manifestar sobre o conteúdo da investigação neste momento.
A NSX Brasil declarou que colaborará integralmente com as autoridades e que já apresentou os documentos e informações solicitados.
A companhia também afirmou que conduz suas operações de acordo com a legislação e a regulamentação aplicáveis e mantém estruturas de governança, controles internos e compliance alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte.