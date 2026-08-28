A NSX Brasil, empresa responsável pela Betnacional, é um dos principais alvos de uma operação realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) na manhã desta sexta-feira (28). A ação investiga suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). Segundo as investigações, o grupo empresarial teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

As apurações apontam que possíveis irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido antes e depois da regulamentação das apostas de quota fixa, conhecidas como bets, no Brasil.