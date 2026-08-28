A Polícia Civil e o Ministério Público (MP), com apoio da Polícia Militar, realizam na tarde desta sexta-feira (28), uma grande operação para destruir uma plantação de maconha com mais de 500 plantas em uma organização não governamental (ONG), em Itupeva. A plantação foi descoberta pela PM na última terça-feira (25), ocasião em que três pessoas foram presas em flagrante. Posteriormente, os três tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia.

A operação conta com o apoio de tratores e caminhões da Prefeitura de Itupeva para a destruição da plantação e a remoção da droga para um local não divulgado.

Segundo a polícia e Justiça Federal, a maconha estava sendo cultivada de forma irregular no imóvel.