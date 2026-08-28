Um homem investigado por suspeita de estuprar a própria filha, de 13 anos, por vários anos, foi preso nesta quinta-feira (27), em Jundiaí, por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Os investigadores também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da família.

De acordo com a Polícia Civil, familiares da adolescente procuraram a DDM há poucos dias para denunciar os abusos. Após cerca de uma semana de investigações, a equipe, coordenada pela investigadora-chefe Lílian Picci, reuniu elementos considerados suficientes para solicitar à Justiça a prisão temporária do investigado. Segundo apurou a reportagem, a filha contou que os estupros ocorrem há muitos anos, desde os primeiros anos de vida.

Com a autorização judicial, os policiais realizaram a operação na tarde desta quinta-feira, efetuando a prisão do pai e apreendendo aparelhos eletrônicos, mídias e outros materiais que poderão contribuir para o andamento das investigações.