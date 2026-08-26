O Núcleo de Ordem Urbana (NOU), da Prefeitura de Jundiaí, realizou mais uma ação na manhã desta terça-feira (25). Equipes do Departamento de Limpeza Pública (Limpurb), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e a Guarda Municipal estiveram na Praça José Corrêa de Mamede, na Vila Argos, numa área verde próxima ao Rio Guapeva, entre a rua Prudente de Moraes e a avenida Dr. Cavalcante. Foram retirados materiais inservíveis e foi feita a limpeza e desocupação do espaço público.
Acompanharam os trabalhos o subinspetor da GMJ, Dênis Berni, e o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Adalberto Ceolin. A Limpurb recolheu carrinhos de supermercado, colchões, pedaços de móveis e outros materiais, usados por pessoas em situação de rua para a montagem de abrigos nas áreas públicas.
Ao longo do ano, a prefeitura vem realizando semanalmente ações como essa em todos os bairros de Jundiaí. O trabalho coordenado pelo NOU é uma estratégia permanente de atuação integrada entre secretarias municipais e forças de segurança para enfrentar, de forma coordenada, a ocupação irregular de áreas públicas e acolher pessoas em situação de rua, além de combater o tráfico de drogas e promover a limpeza urbana.
Também é prioridade do NOU a eliminação de pontos de acúmulo de água nos espaços públicos (para impedir a proliferação do mosquito da dengue e outras doenças) e de materiais inservíveis e lixo. Isso diminui a chance de atrair ratos, evitando assim a leptospirose.