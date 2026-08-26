O Núcleo de Ordem Urbana (NOU), da Prefeitura de Jundiaí, realizou mais uma ação na manhã desta terça-feira (25). Equipes do Departamento de Limpeza Pública (Limpurb), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e a Guarda Municipal estiveram na Praça José Corrêa de Mamede, na Vila Argos, numa área verde próxima ao Rio Guapeva, entre a rua Prudente de Moraes e a avenida Dr. Cavalcante. Foram retirados materiais inservíveis e foi feita a limpeza e desocupação do espaço público.

Acompanharam os trabalhos o subinspetor da GMJ, Dênis Berni, e o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Adalberto Ceolin. A Limpurb recolheu carrinhos de supermercado, colchões, pedaços de móveis e outros materiais, usados por pessoas em situação de rua para a montagem de abrigos nas áreas públicas.