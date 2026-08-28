29 de agosto de 2026
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SEGURANÇA

Supermercado de Jundiaí é multado por falhas de segurança

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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A administração não deu detalhes sobre a aplicação da multa
A administração não deu detalhes sobre a aplicação da multa

Um supermercado localizado no Jardim São Vicente, em Jundiaí, foi multado em R$ 3.842 pela Prefeitura após uma fiscalização realizada em junho deste ano. Segundo a administração municipal, a penalidade está relacionada a irregularidades nas normas de segurança do trabalho, incluindo regras para o uso seguro de máquinas e equipamentos.

A fiscalização foi realizada pela Vigilância em Saúde do Trabalhador e pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). O processo administrativo foi concluído em julho e a decisão publicada pela Prefeitura no fim do mês.

De acordo com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, a empresa não apresentou recurso dentro do prazo legal e foi notificada a recolher o valor da multa aos cofres públicos.

A Prefeitura não detalhou qual foi a irregularidade encontrada durante a fiscalização. Segundo a administração, o processo envolveu normas estaduais de vigilância sanitária e a NR-12, regulamentação federal que estabelece medidas de proteção para trabalhadores que atuam com máquinas e equipamentos.

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