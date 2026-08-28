Na quinta rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí aborda a infraestrutura viária, um dos pilares para o desenvolvimento econômico e a integração regional. A qualidade das rodovias e dos acessos tem impacto direto no transporte de pessoas, na circulação de mercadorias e na atração de novos investimentos para os municípios. O planejamento e a execução de melhorias, porém, dependem da articulação entre os municípios e as diferentes esferas de governo. Esta matéria reúne apenas as respostas que foram enviadas à reportagem até o prazo estabelecido. Os candidatos que não encaminharam resposta não foram incluídos.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA



Rodovias como Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto são fundamentais para a economia regional, mas também concentram congestionamentos e problemas de acesso. Quais investimentos em infraestrutura viária o senhor(a) considera prioritários para a região e como pretende atuar para viabilizá-los?