Na quinta rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí aborda a infraestrutura viária, um dos pilares para o desenvolvimento econômico e a integração regional. A qualidade das rodovias e dos acessos tem impacto direto no transporte de pessoas, na circulação de mercadorias e na atração de novos investimentos para os municípios. O planejamento e a execução de melhorias, porém, dependem da articulação entre os municípios e as diferentes esferas de governo. Esta matéria reúne apenas as respostas que foram enviadas à reportagem até o prazo estabelecido. Os candidatos que não encaminharam resposta não foram incluídos.
INFRAESTRUTURA VIÁRIA
Rodovias como Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto são fundamentais para a economia regional, mas também concentram congestionamentos e problemas de acesso. Quais investimentos em infraestrutura viária o senhor(a) considera prioritários para a região e como pretende atuar para viabilizá-los?
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
DANILO JOAN
Essa é uma batalha que já travo há anos. Precisamos melhorar os acessos, reduzir os congestionamentos e cobrar mais investimentos nas rodovias que cortam nossa região. Também vou continuar lutando contra os valores abusivos dos pedágios. Como deputado, vou cobrar o Estado e as concessionárias para que os investimentos previstos realmente saiam do papel e acompanhem o crescimento das nossas cidades.
ELLEN MARTINELLI
Infraestrutura viária é essencial para o desenvolvimento da nossa região. Como deputada federal, vou trabalhar para garantir investimentos em acessos, melhorias e segurança nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel, além de defender a integração entre os municípios. Precisamos reduzir congestionamentos, melhorar a mobilidade e criar condições para que empresas, trabalhadores e moradores tenham mais segurança e qualidade no deslocamento.
CRISTIANO LOPES
Defendo estudos técnicos nos principais eixos viários da Região para mapear pontos críticos, rever acessos mal planejados e desenhar alternativas que melhorem a fluidez e a segurança. Na Anhanguera, trechos como Engordadouro e Malota exigem novos acessos e marginais. Na Dom Gabriel, é preciso avaliar a nova faixa e obras de ampliação. Como deputado, vou buscar recursos para viabilizar esses projetos.
FAOUAZ TAHA
Pretendo buscar investimentos que ampliem a capacidade e a segurança dos acessos à Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. É fundamental melhorar os trevos, marginais, interligações e pontos críticos de congestionamento. Isso será possível por meio de articulação permanente com o Governo do Estado, concessionárias e municípios.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel são corredores fundamentais para o transporte de pessoas, o escoamento da produção e atração de novos investimentos. Em Brasília, pretendo zelar pela boa aplicação dos recursos e defender a regionalização destes investimentos nas leis orçamentárias, com a aprovação de propostas de aumento dos repasses federais para investimentos em infraestrutura viária e programas de desenvolvimento integrado das regiões e municípios.
PADRE SILVIO ANDREI
Assim que assumir o mandato vou buscar investimentos para melhorar os acessos, ampliar a capacidade das rodovias e reduzir os pontos de congestionamento que prejudicam trabalhadores, empresas e a economia regional. Como deputado federal, vou atuar junto aos governos estadual e federal, buscando recursos, cobrando planejamento e defendendo obras que tragam mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para toda a região.
FERNANDO PASQUALINO
As rodovias da região sofrem com congestionamento crônico e obras que avançam devagar. Não se trata apenas de asfalto, mas de segurança, tempo para quem trabalha e quer chegar em casa para estar com a família. Vou cobrar das concessionárias o cumprimento dos prazos, além de buscar recursos federais para modernização, novos acessos, ampliação e vias que conectem melhor os municípios da região.
DR. CABOCLO
Como Deputado Federal, buscarei emendas da União para sanar gargalos asfálticos e acessos regionais. Minha prioridade será articular na ANTT e Receita Federal a expansão da linha férrea Jundiaí-Santos e do Porto Seco (REDEX) no TIJU. Mudar o transporte de carga pesada das rodovias para os trilhos é a solução definitiva para aliviar a Anhanguera e a Bandeirantes, gerando emprego e segurança.
EDICARLOS VIEIRA
Defendo obras que resolvam os gargalos de quem circula pela região todos os dias. Entre as prioridades estão a terceira faixa da Rodovia Dom Gabriel, passarelas na Hermenegildo Tonolli, melhorias nos acessos e investimentos na Anhanguera e Bandeirantes. Na Assembleia, vou cobrar o Estado e as concessionárias para que essas obras saiam do papel.
PEDRO BIGARDI
Como Deputado Estadual vou trabalhar para a realização de obras no sistema viário regional, destacando um novo trevo na Anhanguera, na Av. Jundiaí, solução para a Rodovia Dom Gabriel no trecho entre Rod. Hermenegildo Tonolli e Via Anhanguera, Duplicação da Rod. Edgard Zambotti, dentre outras. Além disso, é necessário retomar o Plano Diretor da RMJ para controlar adensamentos.
JOÃO PAULO
Prioridade é atacar os gargalos nos acessos à Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel, com novas alças, viadutos e marginais, além de melhorar ligações entre Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo e demais cidades da RMJ. Como deputado, vou cobrar do Estado e das concessionárias obras previstas nos contratos, defender novos investimentos e articular recursos para projetos municipais que retirem o trânsito regional das vias urbanas.
ANTÔNIO CARLOS ALBINO
Como deputado federal, vou defender investimentos para melhorar os acessos às rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel, e Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli com obras de mobilidade, segurança e fluidez. Vou buscar recursos e articulação com Estado e municípios para reduzir congestionamentos, melhorar os acessos aos bairros e garantir infraestrutura acessível para todos.