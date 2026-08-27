O atletismo brasileiro voltou a escrever seu nome na história dos recordes mundiais. Nesta quinta-feira (27), Alison dos Santos, o Piu, estabeleceu a melhor marca da história dos 400 metros com barreiras ao vencer a etapa de Zurique da Diamond League, na Suíça.

O brasileiro cruzou a linha de chegada em impressionantes 45s80, superando o antigo recorde mundial, que pertencia ao norueguês Karsten Warholm, de 45s94, estabelecido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. A marca de Alison foi 14 centésimos mais rápida.

O feito encerra um longo período sem que um atleta brasileiro estabelecesse um recorde mundial em uma prova do atletismo. A última marca havia sido registrada por Ronaldo da Costa, na maratona, em 1998, quando correu a Maratona de Berlim em 2h06min05s.