As jovens Yasmin da Silva, de 12 anos, e Gabi Figueiredo, de 17, participaram do Miss Jundiaí 2026 no dia 15 de agosto e se tornaram a 1ª princesa de suas categorias – Pré-Teen e Teen, respectivamente. O evento é um concurso de beleza tradicional do município que elege representantes locais para etapas estaduais, como o Miss São Paulo, sendo organizado e administrado pela iniciativa privada, especificamente pela agência WM Studio de Modelos (comandada por Wanderley Massaro).
Apesar de ambas conquistarem o título, ao lado de outras dezessete meninas, a modelagem surgiu na vida das jovens de maneiras diferentes. A mãe de Yasmin, Liliane da Silva, explica que a oportunidade apareceu na vida da filha ao acaso. “Vi o concurso de Miss Caipirinha, da Festa Julina 2026, em uma postagem na internet e resolvi inscrevê-la, apenas pela diversão, era uma verdadeira brincadeira. Ela acabou conseguindo o 2º lugar na categoria dela, com mais de quatro mil votos, e pegou gosto pela coisa.”
Liliane explica que o prêmio do concurso de Miss Caipirinha foi um curso de modelo de seis meses com o Wanderley Massaro, onde surgiu o convite para a filha participar do Miss Jundiaí 2026. “Perguntamos se ela queria participar e ela disse que sim. A experiência leve e divertida acabou abrindo portas para novos desafios. Faz apenas dois meses que ela entrou nesse mundo, mas estamos investindo nela e ela está amando.”
Já para Gabi, esse universo se apresentou de outra forma: pela dança. Nascida em Campinas, a jovem entrou no balé com apenas três anos de idade e nunca mais parou. Aos nove anos, se mudou para Jundiaí e aqui continuou trilhando seu caminho na formação de bailarina clássica.
Foi então que conheceu a modelagem e começou a realizar desfiles de moda, ainda conciliando com a paixão pela dança. Ano passado, porém, a jovem sofreu um acidente em uma cama elástica que lesionou seu joelho e a impediu de dançar. Mesmo assim, após quase nove meses de sua cirurgia e sessões de fisioterapia três vezes por semana, Gabi conseguiu alta médica para participar do concurso de Miss Jundiaí 2026, primeira competição de sua trajetória como modelo.
Para a mãe, o esforço valeu a pena para realizar o sonho da filha. “A inscrição foi feita pela escola de modelo WM, na qual ela fazia parte antes da lesão e está conseguindo retomar aos poucos com o tratamento. No começo foi difícil, porque pagamos a fisioterapia particular, mas conseguimos nos adaptar, cortando outros gastos, para que ela possa se recuperar 100%.”
E Gabi não pretende desistir da dança. Segundo a mãe, apesar de adorar a experiência dos concursos e querer continuar, a jovem gostaria de conciliar as duas paixões, a dança e o desfile, enquanto for possível.
O investimento é algo que faz parte do universo dos concursos de beleza e simpatia. Liliane, mãe de Yasmin, explica que a etapa estadual exigiu ainda mais gastos. “Além do pagamento da taxa de inscrição, ainda precisamos comprar as fantasias e os vestidos de gala para os dois dias de concurso. É caro, mas a preparação segue com dedicação, mantendo a mesma alegria do início e o orgulho de levar o nome de Jundiaí para todo o estado.”
O Miss São Paulo 2026 está previsto para ser realizado nos dias 5 e 6 de dezembro. Com ambas as jovens ganhando destaque no cenário dos concursos de beleza e simpatia da região, as famílias só sabem sentir orgulho das meninas.