As jovens Yasmin da Silva, de 12 anos, e Gabi Figueiredo, de 17, participaram do Miss Jundiaí 2026 no dia 15 de agosto e se tornaram a 1ª princesa de suas categorias – Pré-Teen e Teen, respectivamente. O evento é um concurso de beleza tradicional do município que elege representantes locais para etapas estaduais, como o Miss São Paulo, sendo organizado e administrado pela iniciativa privada, especificamente pela agência WM Studio de Modelos (comandada por Wanderley Massaro).

Apesar de ambas conquistarem o título, ao lado de outras dezessete meninas, a modelagem surgiu na vida das jovens de maneiras diferentes. A mãe de Yasmin, Liliane da Silva, explica que a oportunidade apareceu na vida da filha ao acaso. “Vi o concurso de Miss Caipirinha, da Festa Julina 2026, em uma postagem na internet e resolvi inscrevê-la, apenas pela diversão, era uma verdadeira brincadeira. Ela acabou conseguindo o 2º lugar na categoria dela, com mais de quatro mil votos, e pegou gosto pela coisa.”

Liliane explica que o prêmio do concurso de Miss Caipirinha foi um curso de modelo de seis meses com o Wanderley Massaro, onde surgiu o convite para a filha participar do Miss Jundiaí 2026. “Perguntamos se ela queria participar e ela disse que sim. A experiência leve e divertida acabou abrindo portas para novos desafios. Faz apenas dois meses que ela entrou nesse mundo, mas estamos investindo nela e ela está amando.”