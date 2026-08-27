A 1ª Semana de Prevenção ao Câncer Bucal de Várzea Paulista está mobilizando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município com avaliações preventivas gratuitas para a população. A ação segue até esta sexta-feira (28), com o objetivo de ampliar a conscientização e estimular o diagnóstico precoce da doença.

As avaliações são realizadas nas UBSs, das 7h30 às 16h30, e consistem em um exame rápido, simples e indolor. A identificação precoce de alterações na boca é considerada importante para aumentar as chances de tratamento e cura.

Na UBS Jardim Cruz Alta, o movimento tem crescido ao longo da semana. O dentista Dr. Maurício Inácio Mendes, servidor da unidade, destaca a importância da prevenção, principalmente entre fumantes e pessoas que utilizam próteses dentárias.