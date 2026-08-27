A 1ª Semana de Prevenção ao Câncer Bucal de Várzea Paulista está mobilizando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município com avaliações preventivas gratuitas para a população. A ação segue até esta sexta-feira (28), com o objetivo de ampliar a conscientização e estimular o diagnóstico precoce da doença.
As avaliações são realizadas nas UBSs, das 7h30 às 16h30, e consistem em um exame rápido, simples e indolor. A identificação precoce de alterações na boca é considerada importante para aumentar as chances de tratamento e cura.
Na UBS Jardim Cruz Alta, o movimento tem crescido ao longo da semana. O dentista Dr. Maurício Inácio Mendes, servidor da unidade, destaca a importância da prevenção, principalmente entre fumantes e pessoas que utilizam próteses dentárias.
Durante os atendimentos, os profissionais também podem identificar outras alterações que necessitem de acompanhamento. Até o momento, a unidade registrou um caso de suspeita de papiloma, uma lesão geralmente benigna, mas que também precisa de avaliação e tratamento adequado.
A orientação dos profissionais é que a população fique atenta a feridas, manchas ou caroços na boca que não cicatrizam por mais de 15 dias. Alterações persistentes devem ser avaliadas por um profissional de saúde para determinar a necessidade de investigação.
Como participar?
Os interessados devem comparecer, entre os dias 24 e 28 de agosto, à UBS mais próxima para realizar a avaliação preventiva. Como os horários podem variar entre as unidades, a orientação é procurar a recepção da UBS para confirmar as informações e saber como participar.
A iniciativa busca reforçar que o cuidado com a saúde bucal deve fazer parte da rotina e que alterações persistentes na boca não devem ser ignoradas.