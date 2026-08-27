As mulheres chegam às eleições de 2026 como maioria do eleitorado e ganham peso na disputa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 83,87 milhões, ou 52,84% dos eleitores aptos a votar no país. Ao mesmo tempo, continuam sub-representadas entre os candidatos: 7.165 dos 20.560 registros são de mulheres, 34,85% do total.

O cenário ajuda a explicar a presença de propostas dirigidas às mulheres em diferentes campanhas. Na disputa presidencial, Ronaldo Caiado (PSD) dedicou um capítulo de seu plano de governo às mulheres, com propostas sobre violência, saúde, trabalho, empreendedorismo e participação nas decisões. Flávio Bolsonaro (PL) lançou o “Plano Brasil com Elas”, voltado ao diálogo com as eleitoras e à formulação de propostas de proteção e autonomia financeira. Em São Paulo, Fernando Haddad (PT) incluiu no plano de governo uma plataforma integrada para prevenção da violência contra as mulheres. Tarcísio de Freitas (Republicanos) também colocou ações de proteção e autonomia econômica entre as propostas.

Os exemplos mostram que o tema ganhou espaço nas campanhas, mas não permitem afirmar que todos os candidatos tenham colocado as mulheres no centro de seus programas. O desafio é saber o que elas esperam e como transformar promessas em políticas públicas.