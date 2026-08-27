As mulheres chegam às eleições de 2026 como maioria do eleitorado e ganham peso na disputa. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 83,87 milhões, ou 52,84% dos eleitores aptos a votar no país. Ao mesmo tempo, continuam sub-representadas entre os candidatos: 7.165 dos 20.560 registros são de mulheres, 34,85% do total.
O cenário ajuda a explicar a presença de propostas dirigidas às mulheres em diferentes campanhas. Na disputa presidencial, Ronaldo Caiado (PSD) dedicou um capítulo de seu plano de governo às mulheres, com propostas sobre violência, saúde, trabalho, empreendedorismo e participação nas decisões. Flávio Bolsonaro (PL) lançou o “Plano Brasil com Elas”, voltado ao diálogo com as eleitoras e à formulação de propostas de proteção e autonomia financeira. Em São Paulo, Fernando Haddad (PT) incluiu no plano de governo uma plataforma integrada para prevenção da violência contra as mulheres. Tarcísio de Freitas (Republicanos) também colocou ações de proteção e autonomia econômica entre as propostas.
Os exemplos mostram que o tema ganhou espaço nas campanhas, mas não permitem afirmar que todos os candidatos tenham colocado as mulheres no centro de seus programas. O desafio é saber o que elas esperam e como transformar promessas em políticas públicas.
Para a vereadora Mariana Janeiro, ainda existe uma tendência de enxergar as mulheres principalmente como um grande contingente de votos. “Mulheres não são um ‘nicho’. Somos mais da metade da população e vivemos de maneira muito concreta os efeitos das decisões sobre transporte, saúde, educação, segurança, moradia e emprego”, afirma.
Para ela, um programa deveria contemplar enfrentamento à violência, creches, saúde da mulher, geração de emprego e renda, qualificação, políticas de cuidado e autonomia econômica. Ela acrescenta um ponto decisivo: orçamento. “Não adianta criar programa, conselho ou campanha bonita sem estabelecer recursos, metas e responsabilidades. Política pública sem orçamento corre o risco de existir apenas no papel”, diz.
A advogada Dra. Camila Reiniz Schuman, da Comissão de Direito Constitucional da OAB Jundiaí, afirma que o país tem legislação importante de proteção às mulheres, mas ainda existe distância entre o direito previsto e o atendimento oferecido. Os principais desafios, segundo ela, envolvem violência, autonomia econômica, saúde, proteção à maternidade, igualdade no mercado e participação feminina nos espaços de poder. “O maior gargalo é transformar a proteção que existe no papel em proteção efetiva no dia a dia”, afirma. Para Camila, políticas públicas precisam de planejamento, orçamento, profissionais capacitados, metas e avaliação.
A vereadora Carla Basílio considera positivo que as mulheres tenham conquistado espaço nas estratégias eleitorais, mas afirma que elas não podem ser lembradas apenas durante as campanhas. Para Carla, segurança, saúde, educação e trabalho precisam considerar as especificidades da realidade feminina. “Não basta atuar apenas quando a violência ou a vulnerabilidade já aconteceram. É necessário oferecer condições para que as mulheres tenham segurança, qualificação profissional, acesso ao trabalho, renda e independência”, afirma.
Os números do TSE colocam uma dimensão eleitoral na discussão. Se mais da metade dos eleitores são mulheres, as campanhas precisam dialogar com esse público. Mas a existência de propostas específicas não significa, por si só, que as demandas femininas estejam contempladas. Para as entrevistadas, a diferença estará na execução: creches, saúde, proteção contra a violência, qualificação, emprego e renda exigem recursos, integração entre governos e mecanismos para medir resultados. É a partir dessa cobrança que o voto feminino pode ganhar dimensão política mais ampla e não apenas eleitoral, de fato.