A Prefeitura de Itupeva realiza neste domingo (30) as provas dos Concursos Públicos nº 1/2026 e nº 3/2026. Juntos, os processos seletivos oferecem 126 vagas imediatas em 31 cargos, além da formação de cadastro de reserva.

Os concursos registraram 8.999 inscrições para oportunidades destinadas a candidatos de nível médio e superior. As remunerações variam de acordo com o cargo e podem chegar a R$ 19.516,05.

O Concurso Público nº 1/2026 recebeu 6.927 inscrições para 124 vagas distribuídas em 30 cargos. As oportunidades contemplam áreas como Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Cultura, Tecnologia e Esporte.