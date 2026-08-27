27 de agosto de 2026
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CONCURSO

Concurso em Itupeva tem quase 9 mil incritos para 126 vagas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Prefeitura de Jundiaí
As remunerações variam de acordo com o cargo e podem chegar a R$ 19.516,05.
As remunerações variam de acordo com o cargo e podem chegar a R$ 19.516,05.

A Prefeitura de Itupeva realiza neste domingo (30) as provas dos Concursos Públicos nº 1/2026 e nº 3/2026. Juntos, os processos seletivos oferecem 126 vagas imediatas em 31 cargos, além da formação de cadastro de reserva.

Os concursos registraram 8.999 inscrições para oportunidades destinadas a candidatos de nível médio e superior. As remunerações variam de acordo com o cargo e podem chegar a R$ 19.516,05.

O Concurso Público nº 1/2026 recebeu 6.927 inscrições para 124 vagas distribuídas em 30 cargos. As oportunidades contemplam áreas como Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Cultura, Tecnologia e Esporte.

Já o Concurso nº 3/2026, destinado ao cargo de Procurador Municipal, recebeu 2.072 inscrições para duas vagas.

Segundo a Prefeitura, a seleção também contribui para a manutenção e ampliação dos serviços oferecidos à população, com oportunidades para profissionais de diferentes formações e áreas de atuação.

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