Jundiaí terá uma programação cultural diversificada neste fim de semana, com festivais, espetáculos teatrais, apresentações musicais, oficinas e atividades voltadas ao público infantil e às famílias. As atrações começam nesta sexta-feira (28) e seguem até domingo (30), em diferentes espaços culturais da cidade.
Na sexta-feira (28), o Espaço Expressa recebe, a partir das 9h, a programação do 14º Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial. Às 17h, o espaço também será palco do II Festival Expressa de Cultura Popular.
No mesmo horário, o CEU das Artes do Vista Alegre recebe a apresentação “A Fada Que Tinha Ideias”, com Luiza Bitencourt. À noite, às 20h, o Teatro Polytheama apresenta “Class Rock – Concerto à Luz de Velas”.
No sábado (29), a programação começa pela manhã na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot. Às 10h, será realizada a Oficina Chá de Modelagem, com Alex Roch. Às 11h, o público poderá acompanhar a contação de histórias “Camilão, o Comilão”, com Sueli Patelli, além de participar da Oficina de Xadrez.
Também no sábado, o Espaço Expressa recebe, às 9h, uma caminhada mediada sobre a arqueologia das antigas oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A partir das 13h, o local dá continuidade ao II Festival Expressa de Cultura Popular.
Às 17h, o Centro das Artes – Sala Glória Rocha recebe “Entre Sons e Gerações: Encontro de Gerações Através da Música”, com Ulisses Vicente Dumalakas. Encerrando a programação do dia, às 20h, o Teatro Polytheama apresenta o espetáculo “Tom na Fazenda”.
No domingo (30), o II Festival Expressa de Cultura Popular continua no Espaço Expressa, a partir das 10h.
Para as crianças e suas famílias, a Fábrica das Infâncias Japy recebe, às 10h30, a apresentação “Folia dos Bichos”, da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí, além da oficina “Xadrez para todos”.
Fechando a programação do fim de semana, o Centro das Artes – Sala Glória Rocha recebe, às 16h, o Contramão Fest 2026, com apresentações de WRY, Jupta e Polly Noise And The Craks.
A programação reúne opções gratuitas e atividades culturais para diferentes públicos, distribuídas por diversos equipamentos de Jundiaí ao longo do fim de semana.