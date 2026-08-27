27 de agosto de 2026
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CULTURA

Jundiaí tem fim de semana com diversas atividades culturais

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação Prefeitura de Jundiaí
O último fim de semana de agosto será marcado por uma programação cultural diversificada em Jundiaí.
O último fim de semana de agosto será marcado por uma programação cultural diversificada em Jundiaí.

Jundiaí terá uma programação cultural diversificada neste fim de semana, com festivais, espetáculos teatrais, apresentações musicais, oficinas e atividades voltadas ao público infantil e às famílias. As atrações começam nesta sexta-feira (28) e seguem até domingo (30), em diferentes espaços culturais da cidade.

Na sexta-feira (28), o Espaço Expressa recebe, a partir das 9h, a programação do 14º Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial. Às 17h, o espaço também será palco do II Festival Expressa de Cultura Popular.

No mesmo horário, o CEU das Artes do Vista Alegre recebe a apresentação “A Fada Que Tinha Ideias”, com Luiza Bitencourt. À noite, às 20h, o Teatro Polytheama apresenta “Class Rock – Concerto à Luz de Velas”.

No sábado (29), a programação começa pela manhã na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot. Às 10h, será realizada a Oficina Chá de Modelagem, com Alex Roch. Às 11h, o público poderá acompanhar a contação de histórias “Camilão, o Comilão”, com Sueli Patelli, além de participar da Oficina de Xadrez.

Também no sábado, o Espaço Expressa recebe, às 9h, uma caminhada mediada sobre a arqueologia das antigas oficinas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A partir das 13h, o local dá continuidade ao II Festival Expressa de Cultura Popular.

Às 17h, o Centro das Artes – Sala Glória Rocha recebe Entre Sons e Gerações: Encontro de Gerações Através da Música”, com Ulisses Vicente Dumalakas. Encerrando a programação do dia, às 20h, o Teatro Polytheama apresenta o espetáculo Tom na Fazenda”.

No domingo (30), o II Festival Expressa de Cultura Popular continua no Espaço Expressa, a partir das 10h.

Para as crianças e suas famílias, a Fábrica das Infâncias Japy recebe, às 10h30, a apresentação “Folia dos Bichos”, da Cia. Jovem de Dança de Jundiaí, além da oficina “Xadrez para todos”.

Fechando a programação do fim de semana, o Centro das Artes – Sala Glória Rocha recebe, às 16h, o Contramão Fest 2026, com apresentações de WRY, Jupta e Polly Noise And The Craks.

A programação reúne opções gratuitas e atividades culturais para diferentes públicos, distribuídas por diversos equipamentos de Jundiaí ao longo do fim de semana.

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