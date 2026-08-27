Jundiaí terá uma programação cultural diversificada neste fim de semana, com festivais, espetáculos teatrais, apresentações musicais, oficinas e atividades voltadas ao público infantil e às famílias. As atrações começam nesta sexta-feira (28) e seguem até domingo (30), em diferentes espaços culturais da cidade.

Na sexta-feira (28), o Espaço Expressa recebe, a partir das 9h, a programação do 14º Simpósio sobre Patrimônio Material e Imaterial. Às 17h, o espaço também será palco do II Festival Expressa de Cultura Popular.

No mesmo horário, o CEU das Artes do Vista Alegre recebe a apresentação “A Fada Que Tinha Ideias”, com Luiza Bitencourt. À noite, às 20h, o Teatro Polytheama apresenta “Class Rock – Concerto à Luz de Velas”.