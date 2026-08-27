27 de agosto de 2026
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EM JUNDIAÍ

Ladrão volta para o regime fechado após descumprir regras

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O criminoso foi preso pelos GMs do Apoio Tático
O criminoso foi preso pelos GMs do Apoio Tático

Um homem condenado por furto e que cumpria a fase final da pena em regime semiaberto voltou a ser preso na tarde desta quinta-feira (27), em Jundiaí. Ele foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático cerca de 30 minutos após a Justiça revogar o benefício da regressão de regime e expedir um mandado de prisão por descumprimento de medidas cautelares.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos realizavam patrulhamento pelo Jardim Fepasa, nas proximidades de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram um grupo de pessoas fazendo uso de entorpecentes às margens da linha férrea.

Diante da atitude suspeita e do nervosismo demonstrado com a aproximação da viatura, os guardas realizaram a abordagem.

Durante a consulta aos dados pessoais, foi constatado que um deles era alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça por descumprimento das medidas cautelares impostas durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Segundo os agentes, a ordem judicial havia sido emitida cerca de meia hora antes da abordagem.

O criminoso, que possui extensa ficha criminal por roubo, furto, entre outros delitos, somando cerca de 60 processos, foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça para retorno ao regime fechado.

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