Um homem condenado por furto e que cumpria a fase final da pena em regime semiaberto voltou a ser preso na tarde desta quinta-feira (27), em Jundiaí. Ele foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático cerca de 30 minutos após a Justiça revogar o benefício da regressão de regime e expedir um mandado de prisão por descumprimento de medidas cautelares.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos realizavam patrulhamento pelo Jardim Fepasa, nas proximidades de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram um grupo de pessoas fazendo uso de entorpecentes às margens da linha férrea.

Diante da atitude suspeita e do nervosismo demonstrado com a aproximação da viatura, os guardas realizaram a abordagem.