Três criminosos armados assaltaram dois homens na noite desta quarta-feira (26), no momento em que as vítimas chegavam em casa, no bairro Traviú, em Jundiaí.

As vítimas guardavam o carro na garagem quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Sob ameaça de arma de fogo, foram obrigadas a entregar as chaves do veículo, além de duas mochilas e aparelhos celulares.

O automóvel roubado foi localizado pouco tempo depois por policiais militares, abandonado na Comunidade Meias Aço.