27 de agosto de 2026
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LADRÕES ARMADOS

Amigos são assaltados quando chegavam em casa em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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PMs tomaram o bairro nesta quinta-feira atrás dos ladrões
PMs tomaram o bairro nesta quinta-feira atrás dos ladrões

Três criminosos armados assaltaram dois homens na noite desta quarta-feira (26), no momento em que as vítimas chegavam em casa, no bairro Traviú, em Jundiaí.

As vítimas guardavam o carro na garagem quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Sob ameaça de arma de fogo, foram obrigadas a entregar as chaves do veículo, além de duas mochilas e aparelhos celulares.

O automóvel roubado foi localizado pouco tempo depois por policiais militares, abandonado na Comunidade Meias Aço.

Nesta quinta-feira (27), equipes da 1ª Cia do 49º Batalhão intensificaram o patrulhamento na comunidade em busca dos bandidos envolvidos no crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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