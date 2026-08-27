Durante os três dias de evento, o público poderá conhecer e degustar rótulos de cervejarias reconhecidas de diferentes cidades e estados brasileiros. Entre as participantes estão Berggren (Nova Odessa), Hebling (Itupeva), A Tutta Birra e Dama Bier (Piracicaba), Cervejaria Campinas (Campinas), Madalena (Santo André), Bodebrown (Curitiba), Giffa, Stark e Ahtrio (Jundiaí), Tex Beer (Itupeva), Walfänger (Ribeirão Preto), Pangea (Vinhedo), Destiny (São Paulo), Schornstein (Santa Catarina), Starfish Cervejaria (Balneário Camboriú), Cevada Pura (Piracicaba) e Holy Water (São Caetano).





Para harmonizar com as cervejas, o festival também contará com uma praça de alimentação diversificada, reunindo opções selecionadas de pratos, lanches, petiscos e até sobremesas. Entre os participantes confirmados estão ChampionsCarbela, Drinks, Chico do Pastel, Coquet's Creperia, Espetinho Expresso, Churros, Gords Burguer/Gords Juice, Sem Limites Burguer, Mister Dog, Angelis Pizza Artesanal e Joelho Porco.





A fim de promover um evento mais sustentável, o Champions Beer será eco-friendly e sem distribuição de copos plásticos descartáveis. No entanto, os visitantes poderão levar seu próprio copo ou adquirir o copo oficial do festival por R$ 8.



Programação: