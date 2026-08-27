27 de agosto de 2026
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Festival Champions Beer acontece em Jundiaí neste final de semana

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Assessoria Champions Beer
A terceira edição do Champions Beer, um dos principais festivais de cervejas artesanais do estado de São Paulo, será realizada entre os dias 28 e 30 de agosto
A terceira edição do Champions Beer, um dos principais festivais de cervejas artesanais do estado de São Paulo, será realizada entre os dias 28 e 30 de agosto

Durante os três dias de evento, o público poderá conhecer e degustar rótulos de cervejarias reconhecidas de diferentes cidades e estados brasileiros. Entre as participantes estão Berggren (Nova Odessa), Hebling (Itupeva), A Tutta Birra e Dama Bier (Piracicaba), Cervejaria Campinas (Campinas), Madalena (Santo André), Bodebrown (Curitiba), Giffa, Stark e Ahtrio (Jundiaí), Tex Beer (Itupeva), Walfänger (Ribeirão Preto), Pangea (Vinhedo), Destiny (São Paulo), Schornstein (Santa Catarina), Starfish Cervejaria (Balneário Camboriú), Cevada Pura (Piracicaba) e Holy Water (São Caetano). 

Para harmonizar com as cervejas, o festival também contará com uma praça de alimentação diversificada, reunindo opções selecionadas de pratos, lanches, petiscos e até sobremesas. Entre os participantes confirmados estão ChampionsCarbela, Drinks, Chico do Pastel, Coquet's Creperia, Espetinho Expresso, Churros, Gords Burguer/Gords Juice, Sem Limites Burguer, Mister Dog, Angelis Pizza Artesanal e Joelho Porco. 

A fim de promover um evento mais sustentável, o Champions Beer será eco-friendly e sem distribuição de copos plásticos descartáveis. No entanto, os visitantes poderão levar seu próprio copo ou adquirir o copo oficial do festival por R$ 8. 

Programação: 

Sexta (28/08)

17h — Reprise Inédita — Clássicos do Rock

19h — Children Of The Beast — Iron Maiden Cover

 Sábado (29/08)

13h — Duas Tribos — Legião Urbana Cover

16h — Aranhas Amplificadas

19h — Bruno Mars Experience com Johnny Matos

Domingo (30/08)

13h — Rock'n Road

16h — Viva La Vida — Coldplay Tributo Brazil

19h — Michael James — Tributo a Michael Jackson

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