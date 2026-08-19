Meio de transporte que existe desde o século XIX, a bicicleta revolucionou os deslocamentos de pessoas ao redor do mundo. Até então, além das caminhadas, os animais eram amplamente utilizados como meio de transporte. A tração animal, porém, foi substituída pela humana, de uma forma mais ágil e otimizada que o simples andar: pedalar.

Nesta quarta-feira (19), é celebrado o Dia Nacional do Ciclista, data de comemoração para os amantes da boa e velha bicicleta. É bem verdade que nem todas as pessoas sabem pedalar, ou até sabem, mas acham que a atividade é cansativa ou não é segura. Por outro lado, há ciclistas ávidos que, diariamente, pedalam. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), 4.889 pessoas usam a bicicleta diariamente para ir ao trabalho.

O número é do Censo 2022 do IBGE e mostra que, na região, a quantidade de ciclistas ainda é bastante baixa. No Brasil, 6,25% dos entrevistados no Censo disseram usar a bicicleta para o deslocamento ao local de trabalho. Na RMJ, apenas 1,42% faz uso deste transporte.