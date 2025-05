Só 2% das vias de Jundiaí têm espaço exclusivo para ciclistas

Apesar dos avanços nos últimos anos, pedalar em Jundiaí ainda é um exercício de risco. Dados do Censo do IBGE revelam que apenas 2,39% da malha viária do município conta com demarcação exclusiva para ciclistas. Isso significa que 97,61% das vias seguem sem qualquer sinalização ou espaço adequado para quem escolhe a bicicleta como meio de transporte ou lazer.

Em 2023, segundo o Observatório da Prefeitura de Jundiaí, a cidade contava com 3,18 km de ciclovias e ciclofaixas por 100 mil habitantes — um crescimento considerável em comparação aos 1,89 km registrados em 2020. Ainda assim, o número está distante do ideal para garantir segurança a quem pedala.

Wilson Willian Louro, ciclista há 14 anos, afirma que as condições atuais não oferecem tranquilidade. “Não me sinto seguro. O que temos são faixas pintadas no chão, que acabam sendo divididas com pedestres e motoristas, o que pode causar acidentes. A única com um pouco mais de segurança é a do bairro Eloy Chaves, mas mesmo ali precisamos dividir espaço”.