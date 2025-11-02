Em janeiro de 2022, Jundiaí tinha apenas 288 veículos elétricos e híbridos. Essa quantidade hoje é mais de dez vezes maior. A frota de elétricos e híbridos tem hoje 3.004 veículos em Jundiaí. Essa alta não é novidade, visto que, no Estado de São Paulo, foram registrados 4.307 veículos 0km com opção de carregamento elétrico em 2019 e, no fim de setembro deste ano, o número chegou a 59.354, salto de mais de 1.000% em seis anos, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).
Entre ciclomotor, motoneta e motocicleta, Jundiaí tem 134 veículos elétricos ou híbridos registrados junto ao Detran-SP. Além dos automóveis, essa frota de elétricos também cresce e têm trazido dúvidas à população em relação à classificação, restrições de circulação e até normas e itens de segurança. Afinal, o que pode ou não para quem circula com este tipo de veículo e os que os proprietários precisam? O Jornal de Jundiaí procurou os órgãos competentes para sanar dúvidas sobre o que pode ou não com este tipo de transporte que vem tendo mais espaço a cada dia no âmbito urbano.
VEJA MAIS:
- Frota de carros elétricos e híbridos dobra em Jundiaí
- Praticidade e economia fazem vendas de motos disparar
Definições
O Detran-SP informa que a fiscalização de todos os veículos é realizada por integrantes do Sistema Nacional de Trânsito no âmbito de suas competências definidas em lei, sendo órgãos municipais, estaduais e federais. Ou seja, quem anda em elétricos está passível de fiscalização de agentes de trânsito, Polícia Militar e do próprio Detran.
Sobre a definição dos veículos, há uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 2023, que estabelece pré-requisitos para ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Com a chegada de novidades ao mercado nacional, porém, algumas definições geram confusão, como a velocidade máxima versus a potência nominal máxima.
Por exemplo, segundo a definição, um ciclomotor elétrico deve ter até 4 kW (quatro quilowatts) e velocidade máxima de fabricação de até 50 km/h. Há, porém, modelos com 3 kW de potência que chegam a 90 km/h. Neste tipo de caso, segundo o Detran-SP, as regras válidas serão as mesmas aplicadas às motocicletas em geral, visto que este veículo pode chegar a 90 km/h, enquanto a velocidade máxima de fabricação de um ciclomotor não pode exceder 50 km/h – condição indispensável para essa classificação, além desse tipo de veículo ser provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³ (cinquenta centímetros cúbicos) ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW.
Exigências
Os ciclomotores, devidamente emplacados como manda a regulamentação, devem circular nas vias normais, como os outros veículos motorizados. E, assim como eles, devem respeitar a legislação vigente, mantendo a velocidade mínima equivalente à metade da velocidade máxima permitida na via (numa via com limite de 50 km/hora, por exemplo, não podem circular a menos de 25 km/h), sob pena de serem multados. Vale lembrar que as placas para ciclomotor e motocicleta elétrica têm as mesmas dimensões das placas utilizadas em motocicletas a combustão.
Apenas as bicicletas elétricas podem circular livremente pelas ciclovias ou ciclofaixas. Já os autopropelidos podem fazer uso dessas vias desde que, para isso, estejam devidamente autorizados pelo órgão de trânsito responsável pela via, como o órgão de trânsito da respectiva prefeitura, por exemplo.
Segundo a Prefeitura de Jundiaí, essa autorização municipal mencionada pelo Detran-SP refere-se especificamente ao uso de calçadas por Equipamentos de Mobilidade Individual Autopropelidos (Emia), como patinetes e monociclos elétricos.
A rigor, não há impedimento para a circulação desses equipamentos em calçadas, entretanto, o usuário deve respeitar a velocidade máxima de 6 km/h, conforme estabelece a norma geral de circulação para esse tipo de equipamento. Além disso, os autopropelidos podem compartilhar as vias públicas onde o limite de velocidade não seja superior a 40 km/h, sempre adotando comportamento seguro e compatível com as condições da via.
No que se refere às motocicletas e motonetas elétricas, esses veículos são enquadrados como ciclomotores quando a velocidade máxima não ultrapassa 50 km/h e a potência é superior a 1 kW e não excede 4 kW. Acima desses limites, são considerados motocicletas ou motonetas convencionais. Em ambos os casos, para transitar em vias urbanas é obrigatório o registro e licenciamento do veículo, bem como que o condutor possua habilitação na categoria “A” ou Autorização para Condução de Ciclomotor (ACC).
Cabe destacar que, no município de Jundiaí, ainda não há autorização específica para o uso de ciclovias, ciclofaixas ou calçadas por veículos autopropelidos. Os veículos classificados como ciclomotores, motonetas ou motocicletas elétricas devem transitar somente nas vias públicas destinadas ao tráfego geral de veículos automotores, observando sempre a legislação vigente e as normas locais de circulação e segurança.
A tabela abaixo ajuda a entender as obrigatoriedades para transitar com cada modelo: