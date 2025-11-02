Em janeiro de 2022, Jundiaí tinha apenas 288 veículos elétricos e híbridos. Essa quantidade hoje é mais de dez vezes maior. A frota de elétricos e híbridos tem hoje 3.004 veículos em Jundiaí. Essa alta não é novidade, visto que, no Estado de São Paulo, foram registrados 4.307 veículos 0km com opção de carregamento elétrico em 2019 e, no fim de setembro deste ano, o número chegou a 59.354, salto de mais de 1.000% em seis anos, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Entre ciclomotor, motoneta e motocicleta, Jundiaí tem 134 veículos elétricos ou híbridos registrados junto ao Detran-SP. Além dos automóveis, essa frota de elétricos também cresce e têm trazido dúvidas à população em relação à classificação, restrições de circulação e até normas e itens de segurança. Afinal, o que pode ou não para quem circula com este tipo de veículo e os que os proprietários precisam? O Jornal de Jundiaí procurou os órgãos competentes para sanar dúvidas sobre o que pode ou não com este tipo de transporte que vem tendo mais espaço a cada dia no âmbito urbano.

Definições